Luis Mejía ante un partido "crucial" para llegar al Mundial 2026 con la selección de Panamá frente a Surinam; mirá cuándo juega el combinado del golero de Nacional

Panamá y Surinam se juegan el liderato del Grupo A en este duelo que se disputará en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña

14 de octubre 2025 - 12:42hs
El DT de Panamá, Thomas Christiansen, calificó este lunes como "crucial" para clasificar al Mundial de 2026 el partido que su equipo, en cuyo plantel está el golero de Nacional Luis Mejía, sostendrá el martes (22:00 horas) contra Surinam por la cuarta fecha de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

Panamá y Surinam se juegan el liderato del Grupo A en este duelo que se disputará en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

"El partido va a ser crucial" y "súper importante" para poder clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica, afirmó Christiansen en conferencia de prensa en el estadio canalero este lunes.

Mejía es uno de los goleros convocados por la selección de Panamá, pero actualmente no es titular y el puesto lo ocupa Orlando Mosquera.

Los canaleros se recuperaron en la pasada fecha al ganarle de visitante a El Salvador por 1-0, resultado que le permitió subir a lo alto de la tabla en el grupo.

Por estar con su selección, Mejía se perdió el partido de Nacional ante Danubio (0-0) del pasado domingo, pero se espera que esté en la semana para jugar ante Miramar Misiones el próximo fin de semana.

Así está el grupo de Panamá

A falta de tres encuentros, Surinam lidera la llave con 5 puntos, seguido de Panamá, con igual cantidad de puntos, pero con un gol menos que el conjunto caribeño. Les siguen El Salvador con 3 unidades y Guatemala con 2.

El que gane el duelo tomará ventaja de tres puntos sobre el perdedor a falta de solo de dos fechas, lo que lo acercaría al boleto directo a la cita del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, "nos vamos a encontrar a una muy buena selección que viene aquí para ganarlo" y "es un equipo muy completo que lo va a poner difícil", indicó el estratega hispano-danés.

"A mí me preocupa todo de Surinam, es un equipo con jugadores que juegan en ligas internacionales o europeas, que tienen esa exigencia cada semana de ganar, de competir, y vienen aquí a jugar liberado" de la presión, agregó.

Pese a que muchos consideraban a Surinam un rival débil, el seleccionador de Panamá destacó que su cuerpo técnico pensó que los caribeños serían el rival directo para competir por el boleto mundialista, luego del empate 0-0 en el duelo de ida, en la primera fecha de la fase final del clasificatorio.

Christiansen dijo que pidió a sus jugadores salir a la cancha "sin temor" y "con esa confianza de que las cosas van a salir bien".

"No es un partido que se tiene que ganar en el minuto uno, cinco u ochenta. Aunque se meta un gol en el 85 también está bien, pero que disfruten", señaló.

Con base en AFP

