Pago de la contribución inmobiliaria en Montevideo: la intendencia comunicó las fechas para la tercera cuota

La Intendencia de Montevideo resolvió en qué fecha cobrará la última cuota de la contribución inmobiliaria , tanto urbana como rural, este año.

De acuerdo a una resolución de este lunes 13 de octubre, las facturas llegarán a partir del 3 de noviembre a los contribuyentes incorporados al sistema de cobranza descentralizado y vencerán el 11 de noviembre.

La contribución inmobiliaria anual se puede pagar completamente en marzo o en tres cuotas (una en marzo, otra en julio y otra en noviembre).

INSÓLITO Guardia de seguridad invitó a una mujer al ex Mercado Modelo y la fotografió desnuda: IM lo sumarió y quiere destituirlo

CANAL MUNICIPAL TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País

Los contribuyentes que no hayan dado una dirección para recibir la factura podrán retirarla a partir del 3 de noviembre . Eso será posible en el Servicio de Gestión de Contribuyentes (en el subsuelo de la intedencia) entre las 10:15 y las 15:45 o en los Centros Comunales Zonales de 10:00 a 17:00.

Además, podrán acceder a un duplicado de la factura a través de la página web de la intendencia desde el 24 de octubre. Esta factura vencerá el 10 de noviembre.

Finalmente, la resolución establece también que los organismos públicos que deben pagar la contribución tendrán tiempo hasta el 29 de noviembre.

La contribución es un impuesto que se cobra en relación al valor real del padrón del inmueble.

"Lo deben pagar las personas propietarias o poseedoras a cualquier título, las promitentes compradoras con promesa inscripta o con fecha cierta y mejores postoras en remate judicialmente aprobado de bienes inmuebles", dice la intendencia en su página web.

El pago se puede realizar en línea en la web de la intendencia, en locales de cobranza, a través de un débito automático con una tarjeta de crédito o con un banco y también por intermedio de gestores acreditados en la comuna.