/ Nacional / INSÓLITO

IM sumarió y quiere destituir a un guardia de seguridad que invitó a una mujer al ex Mercado Modelo y la fotografió desnuda

El intendente de Montevideo Mario Bergara emitió una resolución en la que pide a la Junta Departamental su "anuencia" para destituir al funcionario

7 de octubre 2025 - 13:07hs
Mercado Modelo antes de su remodelación. (Archivo)

Leonardo Carreño

La Intendencia de Montevideo sumarió y pidió a la Junta Departamental la destitución de un guardia de seguridad que invitó a una mujer a las instalaciones del ex Mercado Modelo y realizó "actos de contenido sexual" con ella.

La investigación contra el funcionario comenzó en abril de 2023, luego de que se constatara que el hombre permitió el ingreso de una mujer al exmercado mientras realizaba "tareas de vigilancia", según consta en una resolución firmada por el intendente Mario Bergara a la que accedió El Observador.

En el interior del recinto, el documento indica que la mujer estuvo "desnuda y tendida en una cama mientras era fotografiada por el sumariado", que luego difundió esas imágenes "afectando así no solo la imagen de la persona fotografiada, sino también de la Institución".

Según informó MVD Noticias (TV Ciudad), el funcionario alegó que padecía una "enfermedad psiquiátrica" al momento de cometer esos actos. Sin embargo, la resolución marca que "ni los certificados médicos agregados, ni la información que a su pedido brindó el Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional" permiten "sostener" que el hombre "padeciera trastornos psiquiátricos que justifiquen su accionar".

La comuna postuló que "el sumariado ha comprometido de forma gravísima su responsabilidad administrativa", ya que entienden que "ha cometido intencionalmente actos incompatibles con el buen desempeño de las funciones, cuando el hecho provoque a la Institución perjuicios de cualquier naturaleza".

Por esto, Bergara remitió esta resolución a la Junta Departamental de Montevideo para solicitar la "anuencia" necesaria para su destitución. El organismo aún no analizó el pedido del gobierno departamental.

Temas:

IM guardia de seguridad Intendencia de Montevideo Mercado Modelo Mario Bergara Junta Departamental

