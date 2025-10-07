Dólar
/ Economía y Empresas / SISTEMA FINANCIERO

BROU bloqueó operaciones con Revolut Bank y BCU respaldó la medida

El regulador bancario desestimó una denuncia de un usuario que no puede transferir ni pagar desde el BROU hacia su cuenta en el banco digital europeo

7 de octubre 2025 - 5:00hs
image
Pexels

Un usuario del sistema financiero denunció ante el Banco Central del Uruguay (BCU), que el Banco República (BROU) le impide realizar transferencias y pagos con su tarjeta de débito hacia su cuenta en Revolut Bank, entidad financiera digital con sede en Europa. Tras analizar el caso, la Superintendencia de Servicios Financieros desestimó el reclamo y respaldó la actuación del banco estatal.

La denuncia, presentada el pasado 4 de julio de este año, detalla que desde setiembre de 2024 el cliente del BROU no puede transferir fondos hacia su cuenta en Revolut en España, ni realizar pagos a través de links vinculados a esa fintech con su tarjeta Visa.

Según manifestó el denunciante, esta limitación le genera perjuicios económicos directos, entre ellos “graves” dificultades para cumplir obligaciones contractuales y pagar salarios de sus empleados.

Decisión basada en riesgo

Consultado por el regulador, el BROU informó que no hay un bloqueo específico sobre la cuenta del cliente o su tarjeta que le impida operar, sino que se trata de una decisión institucional de no ejecutar operaciones cuya contraparte sea Revolut Bank, fundamentada en sus políticas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Esta decisión se enmarca en los parámetros de riesgo que cada entidad financiera tiene la potestad de definir, según la normativa vigente, en particular el artículo 303 del Libro III de la Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero.

BCU avaló la postura del BROU

En una resolución fechada el 30 de setiembre, a la que accedió El Observador, la Superintendencia de Servicios Financieros concluyó que el BROU actuó "válidamente" dentro del marco normativo, y que la decisión de no operar con Revolut no constituye una conducta abusiva en los términos de protección y defensa del consumidor (ley 17.250), ni una vulneración de la normativa de defensa de la competencia.

El documento indica que las instituciones están habilitadas a no realizar operaciones con determinadas contrapartes si así lo disponen sus políticas internas de gestión de riesgo, en cumplimiento de la ley 19.574 (de PLA/FT) y otras disposiciones del BCU.

Asimismo, la resolución aclara que el conflicto excede la competencia del Banco Central, y que no hay disposición que obligue a un banco a aceptar operaciones con una entidad extranjera en particular.

Revolut es una plataforma financiera digital con sede en Europa que ofrece cuentas, tarjetas y servicios de cambio de divisas. Aunque opera legalmente bajo regulación europea, algunos bancos en Uruguay —incluido el BROU— han restringido o directamente bloqueado las transferencias hacia esta fintech.

BROU BCU Revolut

