SALUD

ASSE inició sumario y separó del cargo a director de Gestión Financiera de Recursos Humanos por maniobra para pagar menos IRPF

ASSE instruyó un sumario al contador Alfonso Rodríguez por haber ingresado al BPS para modificar su mínimo no imponible y así pagar menos IRPF

7 de octubre 2025 - 5:00hs
Fachada, sede ASSE
Foto: Leonardo Carreño

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) inició sumario y separó del cargo al director de Gestión Financiera de Recursos Humanos, Alfonso Rodríguez, por una maniobra fraudulenta para pagar menos IRPF, según confirmaron desde el organismo a El Observador.

El propio jerarca llegó a admitir lo sucedido cuando saltó el tema en el transcursos de este año, y la resolución le fue comunicada el viernes por la gerencia general, agregaron las fuentes. Rodríguez había ingresado desde ASSE al sistema del Banco de Previsión Social (BPS) para modificar el mínimo no imponible de su sueldo, de modo de pagar menos IRPF.

Contador de profesión y magíster en impuestos y normas de contabilidad, asumió al frente de la Dirección de Gestión Financiera de Recursos Humanos el 3 de noviembre de 2022 por resolución del directorio encabezado entonces por el nacionalista Leonardo Cipriani. Desde esa posición dependía de la Gerencia de Recursos Humanos, hoy dirigida por Lourdes Gervasini.

En mayo de 2021, el mismo directorio había aprobado el cese de Rodríguez como subdirector de Gestión Administrativa de Recursos Humanos para nombrarlo como encargado de la Dirección de Gestión de Remuneraciones de la Gerencia de Recursos Humanos. El contador está presupuestado en ASSE desde 2012.

El sumario busca ahora avanzar en las etapas administrativas correspondientes a este tipo de casos, por lo que en términos formales hay una presunción de irregularidad por parte de Rodríguez. Mientras tanto, estará separado del cargo.

