Colorados se desmarcaron del Partido Nacional y no votaron el Presupuesto en general en comisión

Faltaban menos de dos horas para que comenzara la sesión de este lunes de la comisión de Hacienda Integrada con Presupuestos –en la que estaba previsto empezar a votar el proyecto– cuando desde el Partido Colorado convocaron a una conferencia de prensa. Hasta ese momento, era el único partido que no había anunciado su postura sobre el proyecto.

Sin embargo, en la conferencia del mediodía de este lunes no hubo un anuncio en ese sentido sino que los colorados plantearon una serie propuestas para modificar el texto y apenas comenzó la sesión de la comisión pidieron un cuarto intermedio de tres horas para negociar con el oficialismo y el resto de los partidos acerca de sus planteos.

Los colorados pretendían que el oficialismo aceptara alguna de sus propuestas para de esa forma acompañar el Presupuesto . En la idea inicial, la comisión iba a volver a trabajar a las cuatro de la tarde pero a esa hora pidieron otro cuarto intermedio de una hora para seguir negociando. Hubo reuniones con el Partido Nacional y también con el Frente Amplio.

EDUCACIÓN Diputado citará al Consejo de Formación en Educación tras sumario a director del IPES por "persecución política"

CÁMARA DE DIPUTADOS Negociaciones por el Presupuesto: los planteos que Cabildo le hizo al FA, los organismos que recibirán más recursos y los votos que le faltan al gobierno

Fue recién sobre las seis de la tarde cuando finalmente el proyecto de Presupuesto se puso a votación en la comisión y fue aprobado en general con los votos del Frente Amplio y el Partido Nacional mientras que los colorados y el Partido Independiente no acompañaron el texto, según reconstruyó El Observador a partir de fuentes políticas. Cabildo Abierto e Identidad Soberana no integran la comisión y, por lo tanto, no se pronunciaron en esta instancia.

Durante este martes la comisión tratará el articulado y la idea es que el proyecto sea votado en el plenario a partir del jueves.

“En comisión explicamos que la posición definitiva del Partido Colorado se expresará para el próximo jueves cuando tengamos claro si se cumplen las propuestas y exigencias que planteamos hoy”, dijo el diputado colorado Gabriel Gurméndez a El Observador.

El legislador agregó que en la instancia de comisión votaron en contra porque “en el estado actual del proyecto lógicamente no se reflejan” las propuestas del Partido Colorado.

De esta forma, y después de instalar por primera vez una mesa de coordinación de la coalición, blancos, independientes y colorados votaron de forma separada, algo que fue lamentado por legisladores de la oposición.

“Lamentablemente registramos que la coalición vota dividida cuatro días después de anunciar que coordinábamos”, dijo el diputado del Partido Independiente Gerardo Sotelo según recoge El País.

Las propuestas coloradas

Los integrantes de la comisión del Partido Colorado venían trabajando desde la semana pasada para fijar posición sobre el proyecto en general y sobre cada uno de los artículos.

Este lunes oficializaron varias posturas que ya venían manejando de manera informal. “El Partido Colorado, en espíritu de cooperación institucional, pero con firmeza en la defensa de los principios que sostienen al país, presenta las siguientes propuestas de negociación. Son planteos serios, fundados, y abiertos al diálogo, pero también exigencias ineludibles para asegurar la estabilidad, la seguridad jurídica y el desarrollo nacional”, dice el documento presentado.

En esa misma presentación adelantaron que no están dispuestos a acompañar los cambios tributarios y pidieron que el Impuesto Mínimo Global sea desglosado y tratado aparte.

“El Partido Colorado reafirma su posición contraria a la creación de nuevos impuestos, como el de compras al exterior o rentas, atendiendo a la realidad económica y social que atraviesa la población en su conjunto y recordando, además, que la no creación de nuevos tributos fue un compromiso asumido por el actual gobierno en la campaña electoral”, dice el documento.

El Partido Colorado plantea además que es necesario modificar el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario planteado en el proyecto para defender “el respeto irrestricto a las garantías constitucionales”.

El gobierno inicialmente planteó sacar la intervención judicial pero luego la restituyó y le puso plazo para contestar (diez días hábiles). Si no hay una respuesta en ese tiempo, según la propuesta del gobierno, se da por autorizado el levantamiento.

Sobre educación los colorados piden crear 40 cargos de maestros de apoyo e itinerantes, 600 horas semanales para UTU y Secundaria para el “fortalecimiento de la educación inclusiva en las aulas”. También piden consolidar el Plan Nacional de Alfabetización en Cárceles, recursos para la UTEC y la Udelar para profundizar el sistema de becas y la descentralización universitaria.

“Aunque este presupuesto recorta la educación, es imprescindible reasignar recursos hacia áreas prioritarias: inclusión, alfabetización en cárceles, becas universitarias en el interior y descentralización de la Udelar”, dice en la fundamentación.

En seguridad pública los colorados piden asignar recursos durante el quinquenio para la incorporación de 1.000 efectivos policiales adicionales, 500 de ellos en la Guardia Republicana para patrullaje en las calles. También plantean “crear un grupo de trabajo que en un plazo determinado proponga la normativa a aprobar para la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación” y reclaman que se aseguren los recursos para continuar aplicando las encuestas de victimización.

En ciencia, investigación e innovación piden fortalecer el presupuesto del Instituto Clemente Estable y más recursos para la Udelar mientras que en temas de Justicia piden más plata para el Poder Judicial y que ese organismo pueda realizar “trasposiciones de sus créditos presupuestales” para fortalecer su independencia.

Además, piden crear nuevas fiscalías contra el crimen organizado y duplicar el presupuesto de la Fiscalía reasignado partidas del Instituto Nacional de Colonización.

También solicitan fortalecer a la Jutep, dotar de mayores cometidos a la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas así como reforzar el Tribunal de Cuentas.

En salud mental piden mejorar la atención pública y privada y para ello reclaman duplicar lo asignado en este Presupuesto. Por último, reclaman extender a la industria nacional los beneficios fiscales otorgados a los comercios de frontera.

“El Partido Colorado propone estas medidas con espíritu constructivo y voluntad de acuerdo que permita acompañar con sus votos el Presupuesto Nacional”, cierra el documento.