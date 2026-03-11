Interpelación a Carlos Negro genera nuevo round en la disputa interna del Partido Colorado entre Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda

El movimiento de Pedro Bordaberry para interpelar al ministro del Interior , Carlos Negro , generó un nuevo cruce en la interna de un Partido Colorado que está cada vez más acostumbrado a los cortocircuitos entre sus principales líderes.

En la formación hay coincidencia en poner la discusión sobre la seguridad en el centro de la agenda , pero en Unir para crecer surgieron diferencias sobre cómo el líder de Vamos Uruguay procesó la decisión , ya que según entienden los primeros, Bordaberry se le “adelantó” a Andrés Ojeda , que venía impulsando el tema en las últimas semanas. Desde VU, en tanto, mencionan que el senador tiene una amplia experiencia en el tema y también tenía en la mira desde hacía tiempo la gestión del ministro del Interior .

En el sector de Ojeda también reprochan que Bordaberry “negoció” primero la interpelación con los blancos y, cuando tuvo su aval, lo comunicó al resto del Partido Colorado, una secuencia que desmienten en Vamos Uruguay , donde mencionan que primero hubo una comunicación entre los coordinadores colorados y luego la consulta a los nacionalistas.

Consultado esta semana en Canal 10 acerca de los motivos para llevar a Negro al Senado –donde el Frente Amplio tiene mayoría–, Bordaberry hizo una analogía con las tarjetas que sacan los árbitros en el fútbol. "Esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja" , dijo en referencia a la posibilidad de promover otra en Diputados.

Ojeda, en tanto, señaló que no entendía por qué eligieron "hacerla en una cancha perdedora cuando podemos jugar en una cancha ganadora” y consideró que “hoy interpelar a Negro en el Senado es blindar al ministro”.

Idas y vueltas

De acuerdo a lo que reconstruyó El Observador por fuentes coloradas, la primera mención a una posible interpelación fue realizada el miércoles 4 por el senador Tabaré Viera. El legislador –que oficia como coordinador de Vamos Uruguay– comentó a sus correligionarios al finalizar la sesión del Senado que Bordaberry tenía intenciones de llevar a Negro a sala.

Tras esto, Robert Silva –que coordina Unir para crecer– se comunicó con Viera para transmitirle que hablaran porque Ojeda también estaba con el tema. Luego, Bordaberry comunicó a la bancada su idea y planteó realizar una conferencia de prensa al día siguiente –el jueves 5– para anunciarla junto con los blancos.

El diputado Adrián Juri de Vamos Uruguay señaló a El Observador que luego de hablar entre los colorados fue que dialogaron con el Partido Nacional, que pidió un breve tiempo para consultar y luego dio su aval.

El legislador mencionó también que el sector de Ojeda participó de la conferencia en que se anunció, ya que Silva estuvo presente e incluso habló, por lo que consideró improcedente el reclamo de las últimas horas de cambiar la interpelación de cámara.

Además de los comentarios públicos, las discrepancias entre los colorados quedaron de manifiesto en dos reuniones cerradas que hubo estos días. La primera fue la realizada el jueves 5 con toda la coalición y la segunda se dio el lunes 9 en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Participantes del primer encuentro relataron que uno de los temas que se conversó fue las dudas que genera el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto para darles la mayoría en una censura, algo improbable en el Senado donde el Frente Amplio tiene mayoría.

También manejaron que debía hacerse después de que Negro presentara el plan de seguridad –previsto para fines de marzo– y algunos dirigentes transmitieron su temor de que el Frente Amplio quiera realizarla en turismo, la primera semana de abril, cuando miles de uruguayos están de viaje.

En esas horas, Perrone todavía no había manifestado –como lo hizo el viernes 6– que apoyaba la interpelación y que “no tenía dudas” que una moción de este estilo se aprobaría porque Negro no tenía elementos para convencer a la oposición. “Lamentamos que no se haga en diputados”, dijo entrevistado en radio Universal.

Una disputa más

Tras estas palabras, en la sesión del CEN, los dirigentes discutieron nuevamente y Ojeda preguntó por qué se hacía en el Senado mientras que Gustavo Zubía reclamó que lo hubieran llamado previamente para comunicarle.

Más allá de lo dicho por Bordaberry, Viera señaló que ya habían anunciado la interpelación en una cámara con una conferencia en la que también estuvo otro partido por lo que no era serio estar cambiando, mientras que Juri agregó –sin querer menospreciar a los diputados– que Bordaberry era uno de los senadores con mayor aprobación, Zubía uno de los que más sabe de seguridad y Ojeda además de secretario general sabía muchísimo del tema por lo que tenían un gran “equipo” para hacer “tremenda interpelación”.

Pero las respuestas no conformaron y el CEN terminó votando una declaración que “encomienda al secretario general (Ojeda) a entablar a la mayor brevedad instancias de comunicación y coordinación con los demás partidos políticos de oposición con representación parlamentaria, a efectos de analizar en conjunto la estrategia relativa a la interpelación al ministro del Interior ante el Parlamento, por esta y las sucesivas interpelaciones”.

Esa moción también fue cuestionada por Vamos Uruguay, cuyos legisladores entienden –y así lo transmitieron en el CEN– que va en contra de la carta orgánica, porque el CEN no puede mandatarlos. “Quien puede mandatar es la agrupación de gobierno y se planteó que la convoquen. Es totalmente improcedente la resolución”, sentenció Juri.