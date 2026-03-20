Raizar Agro, creada con base en tres empresas exitosas, llega con una oferta integrada para la agricultura

Raizar Agro es una empresa de reciente creación , surgida de la unión de tres compañías de valiosa trayectoria: Lanafil, Procampo y Agroenfoque , todas compañías nacionales que decidieron unirse en esta nueva aventura de formar una empresa común ", expresó a El Observador el ingeniero Juan Alzugaray, el gerente general de la nueva firma .

Alzugaray valoró este emprendimiento en el acto de lanzamiento de Raizar Agro -"Saber de campo"- , realizado este miércoles 18 de marzo, en las instalaciones del San Isidro Yacht Club, en Mercedes, Soriano .

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Nace Raizar Agro: la uniób de Agroenfoque, Lanafil y Procampo en una nueva empresa para brindar la oferta más completa de insumos y servicios para cultivos y pasturas.

Consultado sobre cómo fue el proceso de creación de la nueva empresa, señaló como diferencial que no se trató de una empresa que abosrve a otra u otras, "es una fusión entre las tres", de hecho, destacó, "en toda la transacción no se movió un peso, nos pusimos de acuerdo y en la nueva empresa quedamos con las proporciones conforme a los tamaños de cada una de las tres compañías".

Sobre el aporte al sector productivo de Raizar Agro, tras este gran paso, Alzugaray consideró que "lo central es una oferta integrada sobre todo para la agricultura, nosotros hoy en día estamos en condiciones de llegar al agricultor con prácticamente todo el paquete tecnológico completo: genética, nutrición y protección".

Eso, añadió, "me parece que es muy potente, porque además en los tres casos somos empresas que somos las propias importadoras y representantes de las marcas extranjeras, o sea tenemos la representación de la genética, representamos a las firmas de fertilizantes, representamos a las firmas de agroquímicos, entonces desde ese punto de vista tenemos toda la cadena integrada para poder llegar con ese oferta".

WhatsApp Image 2026-03-19 at 10.08.35 (2) Juan Alzugaray, gerente general de Raizar Agro.

Alianza estratégica

El martes 3 de marzo se informó oficialmente que Raizar Agro es una nueva compañía que nace de la alianza estratégica de tres empresas con el objetivo de ofrecer al sector agrícola una propuesta completa de insumos y servicios: inicia sus actividades con una oferta integral que abarca genética vegetal, nutrición, protección de cultivos, inoculantes, negocios de granos y subproductos, un equipo técnico único y una estructura comercial y logística de alcance nacional.

Se trata de un emprendimiento que cristaliza en un momento particularmente desafiante para todos quienes accionan en el sector productivo, por temas climáticos, de mercados y hasta geopolíticos, lo que fue considerado por el gerente general de la nueva empresa: "Los que trabajamos en el agro sabemos que los ciclos son largos y duros, sin dudas ahora el agro está en un momento complejo, escapa a eso el destaque de la ganadería que, por suerte, está tirando y empujando muy fuerte, pero suele ser así, a veces es la lechería la que anda bien, a veces es el arroz, a veces es la agricultura en los otros rubros, el productor eso lo sabe y nosotros estamos creciendo con esta fusión para ayudarlo más y mejor".

"En este momento en general hay una buena parte de los sectores que están complicados, es más, esta cosecha de verano, que no va a ser una gran cosecha, va a complicar todo un poco más, pero la realidad es que también uno conoce la resiliencia del productor, capaz que la gente que no está en el sector puede llegar a no entender el esfuerzo que hace pese a estos golpes, pero quienes estamos acá sabemos que el productor no para de empujar, no para invertir, no para de apostar y para eso estamos nosotros, para acompañarlo en los momentos buenos y en los no tan buenos", reflexionó el ingeniero Alzugaray.

Expoativa Nacional y Expo Rural de Melilla

La presentación de Raizar Agro se realizó en Mercedes, al cierre de la jornada inicial de la 29a Expoactiva Nacional que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS), un evento que en cierta forma le dio marco.

"El proceso de negociación para la fusión fue muy largo y no llegamos a tiempo como para estar en esta Expoactiva, nos hubiera gustado, pero queremos presentarle a toda nuestra gente, a todos nuestros clientes y a todo el sector, la oferta integrada y estamos haciendo una apuesta fuerte pensando en llegar sí para estar en la Expo Rural de Melilla", la exposición inicial del año de las dos que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU), cuya edición 15 se hará del 16 al 19 de abril.

Esta asociación estratégica responde a la decisión empresarial de unir tres compañías uruguayas de reconocida trayectoria para construir una organización con mayor escala, solidez y expertise técnico Esta asociación estratégica responde a la decisión empresarial de unir tres compañías uruguayas de reconocida trayectoria para construir una organización con mayor escala, solidez y expertise técnico

WhatsApp Image 2026-03-19 at 10.08.35 (3) Juan Alzugaray y Carlos Ameneiros.

Un paso relevante para el mercado agropecuario nacional

La nueva compañía, se señaló en el comunicado con el cual se oficializó la fusión, a inicios de este mes, combina décadas de experiencia, conocimiento agronómico, fuerte presencia territorial y expertise productivo, consolidando la confianza construida a los largo de los años por cada una de las empresas fundadoras.

La integración permitirá potenciar fortalezas técnicas, equipos comerciales y capacidades logísticas, asegurando disponibilidad de insumos, cercanía con el productor y soluciones adaptadas a cada rubro y región del país.

Raizar Agro representa y distribuirá marcas líderes del mercado nacional e internacional, incorporando tecnologías de vanguardia y desarrollos innovadores que aporten mayor eficiencia y competitividad a los sistemas productivos.

Se trata de un paso relevante para el mercado agropecuario nacional: la convergencia de empresas serias y exitosas para conformar una gran empresa, con mayor capacidad de servicio, respaldo, cobertura, capacidad de innovación, alcanzando una escala relevante dentro del sector agropecuario uruguayo.

Raizar Agro nace con la vocación de acompañar al productor todo el año, en cada campaña, promoviendo sistemas de producción responsables, eficientes y tecnológicamente avanzados.

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