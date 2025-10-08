Dólar
/ Cultura y Espectáculos / CANAL MUNICIPAL

TV Ciudad eligió a su nuevo director de informativos: era productor de Desayunos Informales y experiodista de La Diaria y El País

Hasta el momento estaba en el puesto Luis Curbelo, designado por la gestión anterior; como director del canal ya había sido designado José María Ciganda

8 de octubre 2025 - 15:54hs
20250408 TV Ciudad, Intendencia de Montevideo, IMM, fachada.
Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Montevideo eligió como nuevo director de informativos de TV Ciudad al periodista Mathías Da Silva, confirmó El Observador con fuentes de la comuna.

Da Silva era productor de Desayunos Informales, el programa matutino de Canal 12, y también trabajó en La Diaria y El País. Es licenciado en Comunicación por la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

Reemplazará a Luis Curbelo, el último director de informativos designado por la gestión anterior. Hasta el momento ha seguido en el cargo, pero, según las fuentes de la intendencia, Da Silva asumirá el puesto en los próximos días.

Un puesto con problemas

El cargo de director de informativos de TV Ciudad fue motivo de polémicas en la anterior gestión de la intendencia. Dos de los periodistas que ocuparon el puesto lo hicieron por poco tiempo antes de renunciar. Ese fue el caso de Eduardo Preve, que había asumido en 2022 y que no renovó su contrato a fines de ese año, y después de Lucas Silva, que había asumido en febrero de 2023 y que renunció en julio de ese mismo año.

Los motivos de la salida de Silva estuvieron relacionados con varios desencuentros que tuvo el periodista con la dirección de TV Ciudad –en ese entonces encabezada por Alejandra Casablanca– y, entre otras cosas, a causa de presiones para cubrir eventos de la intendencia.

Días más tarde de la renuncia, el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) emitió un comunicado donde expresó su preocupación por las denuncias de trabajadores de TV Ciudad sobre "presiones para favorecer" a la intendenta. La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) hizo una investigación de oficio y no constató "la vulneración de derechos de los trabajadores".

Después de Lucas Silva estuvo como director de informativos Leonardo Pérez y luego Luis Curbelo.

Por otra parte, en el cargo que solía ocupar Casablanca, está actualmente el realizador José María Ciganda, quien ya había ocupado ese mismo puesto entre 2001 y 2002.

TV Ciudad Intendencia de Montevideo informativos

