/ TELEVISIÓN

Sorpresa en Canal 4: Jimena Sabaris anunció que está embarazada y contó cómo lo vivió durante el rodaje de Bake Off

La figura de Canal 4 espera su segundo hijo para el otoño y compartió la noticia en vivo en la pantalla de Canal 4

8 de octubre 2025 - 12:17hs
Jimena Sabaris y Eduardo Sasson esperan su segundo hijo
Jimena Sabaris y Eduardo Sasson esperan su segundo hijo Instagram @jimesaba

La conductora Jimena Sabaris anunció en la pantalla de Canal 4 que espera a su segundo hijo con su pareja, el abogado Eduardo Sasson. La noticia del embarazo llegó en los últimos minutos de 8 AM, el programa matutino que conduce junto a Viviana Aguerre y Daniel Nogueira, acompañada del video de la ecografía.

"Se viene el hermanito de Lolo", celebraron en el estudio del programa. Sabaris contó que se encuentra cursando el cuarto mes de embarazo y esperan otro varón para fines de marzo o comienzos de abril de 2026. "Otoño viene con todo", comentó.

Además, se reservó los posibles nombres de su segundo hijo y contó que todavía no está definido cómo se llamará. "¿Es fácil negociar con un abogado?", preguntó Nogueira en relación al penalista. "No es fácil", respondió con humor Sabaris.

Mientras sonaba Mamá, mamá de Los Nocheros, Sabaris recibió las felicitaciones del equipo y los primeros regalos para el bebé. "Gracias por acompañarme nuevamente. Cuando empezó 8 AM yo también estaba embarazada de Lolito", dijo Sabaris.

Embed

"Fue un primer trimestre muy complicado, justo empecé el rodaje de Bake Off cuando me enteré que estaba embarazada", dijo la conductora del certamen de pastelería y contó que durante los primeros meses tuvo "mucha náusea, mucho mareo y mucha hambre" pero todavía no lo había contado a nadie de la producción. "Con razón tenía tantos antojos", dice ahora en un video que compartieron en la cuenta del programa.

En sus redes sociales la conductora compartió una tierna publicación junto a su pareja y su primer hijo, Lolo, sosteniendo la ecografía del próximo bebé. "¡Ahora somos cuatro! Se agranda esta familia, estamos muy felices y nos da mucha alegría poder compartir la noticia con ustedes".

Y agregó un tierno mensaje para su hijo mayor: "¡Atenti Lolito que el próximo otoño llega el hermano!",

Embed

La publicación se llenó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para la familia de figuras de los medios como Yisela Moreira, Lucía Brocal, Giannina Silva, Roberto Hernández, Hugo Soca, Claudia García o Cata Ferrand.

