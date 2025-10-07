Dólar
DISPUTA POR EL MATE

"El mate no es uruguayo": el cruce entre Maxi de la Cruz y Christophe Krywonis en la mesa de Juana Viale

Maxi de la Cruz y Christophe Krywonis fueron invitados a la mesa de Almorzando con Juana, el programa que conduce la actriz argentina en Telefé

7 de octubre 2025 - 16:12hs
Maxi de la Cruz y Christophe Krywonis en la mesa de Juana Viale

El comediante y actor uruguayo Maxi de la Cruz almorzó este lunes en el programa de Juana Viale y compartió la mesa junto a destacadas figuras del ambiente argentino como el chef Christophe Krywonis, Ximena Capristo, la actriz Rocío Igarzábal y Tini de Bocourt.

Durante la comida, Krywonis contó acerca de su experiencia como inmigrante francés en Argentina. Y en determinado momento le preguntaron sobre su experiencia con el mate.

“Mi primera experiencia con el mate no fue fabulosa", dijo con sinceridad. La primera vez que probó la infusión fue en el Valle de Las Leñas, su primer trabajo en el sur de Argentina en el restaurante de Francis Mallman."No me gustó mucho", recordó.

"Después fue con mis amigos uruguayos”, contó el chef que trabajó en Punta del Este, y se dirigió a De la Cruz del otro lado de la mesa: “Perdón, pero el mate no es uruguayo: es brasilero”. "La yerba", precisó el comediante uruguayo, a lo que el cocinero respondió con el cariño que suele mostrar hacia Uruguay: "Algo mal tenían que tener".

"Los uruguayos no comparten mate, cada uno tiene su mate con su termo", observó Viale.

Embed - ¡Picante cruce! Christophe Krywonis apuró a Maxi De La Cruz: "El mate no es uruguayo"

Temas:

Maxi de la Cruz Christophe Krywonis Juana Viale

