Alejandro Fantino: "Me fui de ESPN por ser un tipo raro, pero era raro para unos brutos que no se daban cuenta de su propia incapacidad para mejorar"

Alejandro Fantino habló en el último episodio de Polifonía sobre su salida de la señal deportiva ESPN. En una conversación con Alejandro De Barbieri, Gabriel Calderón, Susana Andrade, Alejandra Balbi y Mariana Píriz, el periodista recordó su salida de la señal televisiva y habló del "odio" que le genera la calificación de "raro" sobre una persona.

Durante el encuentro el dramaturgo y exdirector de la Comedia Nacional, Gabriel Calderón, se refirió al valor de la rareza. " A mí me gusta ser raro, pero me gusta normalizar también. No tener que explicar mi rareza todo el tiempo, debe ser odioso tener que justificarse en cada lugar", sostuvo.

"La rareza es un mecanismo de poder y de exclusión" , observó Fantino. "En un mundo donde los principales líderes del mundo hablan de violencia y culpan al otro ser raro de repente tiene un valor ", respondió Calderón.

En ese momento Fantino profundizó sobre la idea de la categoría como un mecanismo de expulsión: "Combato la categoría de raro con todo lo que tengo a mano" .

"A mí, que me siento bien plantado en la vida, muchas veces me han tildado de raro y he quedado fuera de algunos ámbitos", dijo el conductor del ciclo periodístico. "Yo me fui de ESPN por ser un tipo raro, pero era raro para unos brutos que ni siquiera se daban cuenta de su propia incapacidad para mejorar", sostuvo sin nombrar a sus compañeros.

En 2022 Fantino anunció su salida de ESPN, donde trabajaba con colegas como Sebastián “El Pollo” Vignolo y Mariano Closs, luego de un editorial en Neura en el que se distanció de su forma de hacer periodismo deportivo.

"Yo venía y les hablaba de filosofía. Tampoco es que quería hablar de Aristóteles o de la dialéctica de Hegel con los que tenía al lado pero quería hablar de otras categorías, de pronto psicológicas, y los flacos me expulsaron. El raro era yo en una mesa de fulbo hablando de cómo había jugado Boca, Peñarol o Nacional", recordó Fantino en Polifonía sobre su experiencia.

"¿Eso te hace abrazar lo raro o negar para siempre lo raro?", le preguntó Calderón. "Te voy a decir la verdad: me genera odio. Me genera odio vera alguien diciéndole raro a otra persona", respondió el periodista.

"Pero si no existiera la diversidad no el mundo no sería mundo", consideró entonces la mae Susana Andrade.