El Gordo Verde contó cómo tuvo que llevar a una embarazada al hospital en una camioneta sin frenos

El sacerdote Juan Andrés Verde, más conocido como Gordo Verde , contó uno de los episodios más llamativos que le tocó vivir durante su trabajo, cuando tuvo que hacer de chofer para una mujer embarazada en una camioneta sin frenos. El cura contó la anécdota en el programa más reciente de Polifonía, el ciclo conducido por Alejandro Fantino en El Observador.

En un encuentro del que participaron además Sofía Romano, José Decurnex, Miguel Pastorino y Federico Castillo, Verde planteó que uno de sus mayores desafíos como sacerdote que trabaja en barrios de contexto crítico es lograr una buena comunicación con los vecinos.

"Es difícil ir a hablarle a una persona, decirle 'Dios te ama', y no tiene un plato de comida para cenar, o los niños que vienen a la puerta de casa, o a la vecina se le llueve la casa cuando hay una tormenta", explicó.

Eso lo llevó a recordar la anécdota del parto. "Una gurisa vino más o menos con las patas abiertas, pronta para parir. Y yo no entiendo nada, ¿viste? yo soy cura. Entonces llamo a la partera, y me dice '¿contracciones cada cuanto?' Y la abuela me dice que le diga que una por minuto. '¿Cómo una por minuto? ya al hospital'".

El sacerdote no tenía su vehículo, entonces fue a consultar a un vecino si podía pedirle prestada su camioneta. "Me dice 'si, tengo la camioneta pero no tengo nafta'. Fue toda una odisea, y llegamos con un pañuelito blanco, porque no funcionaban los frenos ni la bocina, al Pereira Rossell. La gurisa llegó y a los seis minutos parió. Y cuando llegamos había un enfermero que me pide una foto, le digo 'por favor, atendeme a la gurisa'".

"Después un día a las tres de la mañana me golpean la ventana y me dicen 'el chancho está infartando', y le contesto 'que se muera el chancho, son las tres de la mañana, dejame dormir', y me responde 'el chancho es mi padre', entonces fui", relató.

