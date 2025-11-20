Preocupación por la salud de Agustín Casanova de Márama: "Fue de los dolores más fuertes que tuve en la vida"

Márama suspendió su gira prevista por Argentina a raíz de un inconveniente de salud que sufrió su vocalista, Agustín Casanova. El sábado pasado justo antes de partir a Buenos Aires, el músico fue víctima de una contractura generalizada que le impidió viajar.

De acuerdo al reporte oficial, todo ocurrió en el puerto al momento de tomar su equipaje para subir al barco. Cuando agarró la valija, sintió un intenso dolor en la espalda que lo llevó a directamente el hospital. El músico se encontraba junto a Pablo Arnoletti, baterista de la banda, que lo acompañó hasta el momento de su internación.

image "El dolor era fuertísimo. Fue de los dolores más fuertes que tuve en la vida", contó Casanova, quien agregó que aun no puede hacer "movimientos bruscos". "La pasé como el culo", sintetizó.

El jurado de Got Talent y La Voz Uruguay también agradeció al cuerpo médico del sanatorio por cuidarlo y "bancarse" que al momento de recibir los calmantes se pusiera "a llorar", ya que le tiene "fobia a las agujas". "Me dieron una mano tremenda cuando la estaba pasando muy mal", sumó.