En medio de la crisis que Marcelo Bielsa vive con la selección uruguaya, Lucas Torreira le agradeció a Tabárez y dejó un sugestivo mensaje: "Nos merecemos mucho más"

En horas en las que la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de la selección es tema de análisis en el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), después de la goleada que Uruguay sufrió ante Estados Unidos el martes y la racha de cinco triunfos en los últimos 18 partidos, el futbolista Lucas Torreira se expresó en redes sociales con un agradecimiento a Óscar Washington Tabárez, exentrenador del combinado, y un sugestivo mensaje para los futbolistas actuales.
El volante que disputó 40 partidos con la celeste, entre la primera citación de Tabárez en 2018 y la última de Diego Alonso en 2022, también le escribió a los futbolistas que defienden a la selección actualmente: "Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más. Somos un país pequeños pero con un corazón enorme. Y eso nos define ante el mundo entero".
Torreira fue convocado por Bielsa para los partidos de junio, frente a Paraguay y Venezuela, pero no pudo jugar por un estado gripal.
En ese momento le agradeció al entrenador argentino por la oportunidad que le brindaba y reveló parte de su diálogo con el DT del combinado: “Lo que le dije a Marcelo cuando me llamo: intentaré ayudar desde donde me toque”.
También estuvo en la lista larga de 36 futbolista reservados para marzo de este año, para jugar ante Argentina y Bolivia, pero en ese momento no fue confirmado.
La carta de agradecimiento de Lucas Torreira a Tabárez
Con el título, "¡Qué honor!", esto fue lo que publicó Torreira en sus redes sociales:
“Estimado Óscar Washington Tabárez:
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todos los años de dedicación y pasión que has entregado a nuestro país. Tu compromiso y liderazgo han sido fundamentales para el éxito de nuestra selección nacional, y para mí ha sido un privilegio ser parte de tu equipo.
Como tu antiguo jugador, quiero agradecerte por creer en mí y por ayudarme a crecer no solo como deportista, sino también como persona. Tu sabiduría, paciencia y apoyo han sido invaluables para mí, y siempre te estaré agradecido por la oportunidad de haber trabajado a tu lado.
Tu legado en nuestro país va más allá de los logros deportivos; has inspirado a generaciones de jóvenes a seguir sus sueños y a trabajar duro para alcanzarlos. Tu dedicación y pasión por el deporte han sido un ejemplo a seguir, y siempre te recordaremos con admiración y respeto.
Cumpliste el sueño de muchas familias y alegraste a cada rincón de nuestro país con tu presencia , eso no tiene precio.
Gracias por todo, maestro querido. Te deseo siempre lo mejor, y esperamos que sigas siendo un referente para nuestro país.
Con gratitud y admiración,
Lucas Torreira
Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más. Somos un país pequeños pero con un corazón enorme. Y eso nos define ante el mundo entero".
