Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

En medio de la crisis que Marcelo Bielsa vive con la selección uruguaya, Lucas Torreira le agradeció a Tabárez y dejó un sugestivo mensaje: "Nos merecemos mucho más"

El futbolista de Galatasaray, Lucas Torreira, agradeció y homenajeó a Tabárez por su trabajo en la selección y cerró con este texto: "Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más. Somos un país pequeños pero con un corazón enorme"

20 de noviembre 2025 - 15:57hs
Lucas Torreira en Asunción en su convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Lucas Torreira en Asunción en su convocatoria a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

Foto: @Uruguay

En horas en las que la continuidad de Marcelo Bielsa al frente de la selección es tema de análisis en el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), después de la goleada que Uruguay sufrió ante Estados Unidos el martes y la racha de cinco triunfos en los últimos 18 partidos, el futbolista Lucas Torreira se expresó en redes sociales con un agradecimiento a Óscar Washington Tabárez, exentrenador del combinado, y un sugestivo mensaje para los futbolistas actuales.

El volante que disputó 40 partidos con la celeste, entre la primera citación de Tabárez en 2018 y la última de Diego Alonso en 2022, también le escribió a los futbolistas que defienden a la selección actualmente: "Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más. Somos un país pequeños pero con un corazón enorme. Y eso nos define ante el mundo entero".

En ese momento le agradeció al entrenador argentino por la oportunidad que le brindaba y reveló parte de su diálogo con el DT del combinado: “Lo que le dije a Marcelo cuando me llamo: intentaré ayudar desde donde me toque”.

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Situación límite para Marcelo Bielsa y encrucijada para la AUF: deciden el futuro del DT de la selección uruguaya en medio de una crisis que replantea el proyecto para el Mundial 2026

Haji Wright y Ronald Araujo
BAJO LA LUPA

El flojo nivel de varias figuras de la selección de Uruguay que se suma al sombrío panorama de Marcelo Bielsa

También estuvo en la lista larga de 36 futbolista reservados para marzo de este año, para jugar ante Argentina y Bolivia, pero en ese momento no fue confirmado.

La carta de agradecimiento de Lucas Torreira a Tabárez

Con el título, "¡Qué honor!", esto fue lo que publicó Torreira en sus redes sociales:

“Estimado Óscar Washington Tabárez:

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todos los años de dedicación y pasión que has entregado a nuestro país. Tu compromiso y liderazgo han sido fundamentales para el éxito de nuestra selección nacional, y para mí ha sido un privilegio ser parte de tu equipo.

Como tu antiguo jugador, quiero agradecerte por creer en mí y por ayudarme a crecer no solo como deportista, sino también como persona. Tu sabiduría, paciencia y apoyo han sido invaluables para mí, y siempre te estaré agradecido por la oportunidad de haber trabajado a tu lado.

Tu legado en nuestro país va más allá de los logros deportivos; has inspirado a generaciones de jóvenes a seguir sus sueños y a trabajar duro para alcanzarlos. Tu dedicación y pasión por el deporte han sido un ejemplo a seguir, y siempre te recordaremos con admiración y respeto.

Cumpliste el sueño de muchas familias y alegraste a cada rincón de nuestro país con tu presencia , eso no tiene precio.

Gracias por todo, maestro querido. Te deseo siempre lo mejor, y esperamos que sigas siendo un referente para nuestro país.

Con gratitud y admiración,

Lucas Torreira

Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más. Somos un país pequeños pero con un corazón enorme. Y eso nos define ante el mundo entero".

Embed - Lucas Torreira #LT34 on Instagram: "¡Qué honor! “Estimado Óscar Washington Tabárez Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todos los años de dedicación y pasión que has entregado a nuestro país. Tu compromiso y liderazgo han sido fundamentales para el éxito de nuestra selección nacional, y para mí ha sido un privilegio ser parte de tu equipo. Como tu antiguo jugador, quiero agradecerte por creer en mí y por ayudarme a crecer no solo como deportista, sino también como persona. Tu sabiduría, paciencia y apoyo han sido invaluables para mí, y siempre te estaré agradecido por la oportunidad de haber trabajado a tu lado. Tu legado en nuestro país va más allá de los logros deportivos; has inspirado a generaciones de jóvenes a seguir sus sueños y a trabajar duro para alcanzarlos. Tu dedicación y pasión por el deporte han sido un ejemplo a seguir, y siempre te recordaremos con admiración y respeto. Cumpliste el sueño de muchas familias y alegraste a cada rincón de nuestro país con tu presencia , eso no tiene precio. Gracias por todo, maestro querido . Te deseo siempre lo mejor , y esperamos que sigas siendo un referente para nuestro país. Con gratitud y admiración, Lucas Torreira Ojalá los jugadores de nuestro país no pierdan las ganas de ir a la selección. Nos merecemos mucho más. Somos un país pequeños pero con un corazón enorme. Y eso nos define ante el mundo entero."
View this post on Instagram

Temas:

Marcelo Bielsa Lucas Torreira Galatasaray selección uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre y Alexander Medina
¿CANDIDATOS?

Diego Aguirre y Alexander Medina: los candidatos que entrevistó la AUF cuando cesó a Óscar Tabárez en 2021

Bielsa con la celeste en la presentación del técnico, que estuvo a cargo de Alonso en mayo de 2023
SELECCIÓN URUGUAYA

Previo a la goleada de EEUU ante Uruguay, Marcelo Bielsa le dio tres charlas técnicas a los jugadores de la selección uruguaya el mismo día

Se sorteó el repechaje internacional para el Mundial 2026: mirá el rival de Bolivia y cómo será la repesca que brindará dos cupos
MUNDIAL 2026

Se sorteó el repechaje internacional para el Mundial 2026: mirá el rival de Bolivia y cómo será la repesca que brindará dos cupos

Cristian Olivera y Marcelo Bielsa
SELECCIÓN URUGUAYA

Prensa de Estados Unidos se burla de Marcelo Bielsa tras la goleada sobre Uruguay por un consejo que le dio a Kike Olivera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos