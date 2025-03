Uno por uno los 36 reservados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para jugar ante Argentina y Bolivia: un retorno especial y un campeón del mundo sub 20

Se trata de Lucas Torreira, volante de contención de 29 años que es titular fijo en Galatasaray de Turquía.

El oriundo de Fray Bentos no juega desde el 23 de setiembre de 2022 cuando Uruguay perdió 1-0 un amistoso contra Irán, previo al Mundial de Qatar 2022.

Diego Alonso lo llevó al Mundial pero no le dio minutos.

Cuando Bielsa dio su primera lista de convocados para las Eliminatorias, Torreira publicó un sentido mensaje en sus redes sociales.

Bielsa también metió en la lista de reservas a un campeón del mundo sub 20.

Se trata de Alan Matturro, zaguero o lateral de Genoa de Italia.

El Balón de Plata del Mundial de Argentina sub 20 de 2023, donde la celeste se coronó campeona, nunca fue convocado para la selección mayor.

Sergio Rochet de Inter de Porto Alegre, Santiago Mele de Junior de Barranquilla, Franco Israel de Sporting Lisboa y Randall Rodríguez de Vélez Sarsfield son los goleros que reservó Bielsa para la venidera doble fecha de Eliminatorias.

El entrenador argentino tiene un importante dilema para definir en este vital puesto.

Rochet no juega desde el 8 de diciembre por una lesión y Franco Israel arrancó la temporada de titular en Sporting Lisboa, pero recientemente pasó a ser suplente. Mele es titular en Junior de Barranquilla y se perfila para ocupar el arco nuevamente, tal como lo hizo ante Colombia en Barranquilla, por la tercera fecha de las Eliminatorias.

Real Madrid's English midfielder #05 Jude Bellingham talks with Alaves' Uruguayan defender #12 Alvaro Mourino during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Deportivo Alaves at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on September 24,

Santiago Mouriño con Jude Bellingham

Foto: AFP