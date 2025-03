"La ropa se lava en casa": lo que dijo Hugo De León del cruce entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa y lo que espera para la selección uruguaya

“Después, el episodio ese que la verdad que fue un episodio que nadie hubiera querido que hubiera pasado, que creó una inestabilidad emocional en propios y extraños”, señaló.

Consultado por si se refería a las declaraciones de Suárez, señaló: “Sí. De todo lo que repercutió y todo lo que pasó, que no debería haber pasado”.

“La ropa se lava en casa. La ropa hay que lavarla en casa y las cosas hay que discutirlas ahí adentro. Estás hablando de la selección uruguaya. Si en un equipo tenés que lavar la ropa adentro, más en la selección uruguaya”, agregó.

Uruguay's Argentine coach Marcelo Bielsa gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Uruguay at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, Brazil, on November 19, 2024. Arisson MARINHO / AFP

Marcelo Bielsa en Brasil vs Uruguay

