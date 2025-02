Gastón Martirena, el uruguayo que está pidiendo a gritos un lugar en la selección y que se encuentra en el radar de Marcelo Bielsa

El club de Avellaneda compró el 70% del pase a los negriazules en US$ 3.000.000 y en enero, los dirigentes de Racing rechazaron un ofrecimiento de Zenit de Rusia por US$ 6.000.000 más bonos por objetivos que permitían elevar la operación a US$ 9.000.000.

Martirena fue campeón de la Copa Sudamericana 2024, su primer título con el club argentino y el tercero de su carrera luego de ganar las Supercopa Uruguaya de 2020 y 2023 con Liverpool.

De acuerdo al ranking de Transfemarket está en el puesto número 34 de los jugadores más valiosos de Uruguay en la actualidad.

En Racing lleva 58 partidos jugados en un año y medio, siete goles y nueve asistencias.

En los casi 100 partidos que disputó en Liverpool, Martirena jugó de lateral derecho.

Desde su llegada al fútbol argentino lo transformaron en un polifuncional que puede desempeñarse de lateral, de volante e, incluso, de extremo derecho.

Realiza todo el recorrido por la banda derecha y tiene un promedio de un gol o un pase de gol cada tres partidos.

Para esa función en la selección, Naithan Nández es el titular para Bielsa.

El exjugador eligió continuar su carrera en el fútbol árabe, en Al-Qadsiah.

