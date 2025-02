La AUF busca un lugar de concentración en México para la selección de Marcelo Bielsa, para el Mundial 2026: ¿Querétaro será la ciudad elegida?

Para el partido ante la selección argentina ya están agotadas la entradas.

En junio visitará a Paraguay y recibirá a Venezuela, y en setiembre será local en el Estadio Centenario ante Perú y culminará su recorrido premundialista ante Chile de visitante.

Al Mundial irán directo los seis primeros de Sudamérica y el séptimo jugará un repechaje.

Con el objetivo de adelantarse en el tiempo, el director de selecciones, Jorge Giordano, y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, se encuentran en Querétaro, México, en donde están visitando instalaciones deportivas, lugares de entrenamiento, alojamientos y aeropuertos para evaluar si esta ciudad reúne las condiciones que le permitan establecer su base de operaciones durante el torneo que organizará FIFA.

La AUF intenta repetir la experiencia del Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Uruguay eligió la ciudad de Kimberly, que se había postulado para ser sede del torneo africano, no fue elegida y finalmente se transformó en un gran anfitrión de la celeste.

En aquella ocasión, el plantel dirigido por Óscar Washington Tabárez encontró el refugio perfecto en una ciudad alejada del ruido mundialista y que al mismo tiempo había quedado golpeada por la decisión de FIFA de dejarla fuera de la fiesta mundialista, pero encontró en Uruguay una oportunidad para vivir el torneo de una forma diferente.

El presidente de la AUF en ese entonces, Sebastián Bauzá, firmó un acuerdo entre la AUF y Kimberly, que fue favorable para la selección.

El gran acierto en Kimberly fue que replicaron las características del Complejo de la AUF en Sudáfrica y allí permanecieron hasta el partido de cuartos de final, lo que les permitió encontrar el entorno ideal para una concentración de más de un mes.

En los Mundiales siguientes repitieron el mismo procedimiento:

La experiencia de la Copa América 2024, en la que Uruguay eligió Palm Beach para montar desde 20 días antes del inicio del torneo su concentración, dejó muchos aspectos negativos para la AUF.

Uruguay había elegido un exclusivo luga r, pero las dificultades que planteó el clima, que obligaron a Bielsa a modificar los horarios de entrenamiento, y la necesidad de buscar nuevas canchas porque los campos no estaban en las mejores condiciones para los futbolistas, llevaron a que la opción de que la AUF regrese a esa zona de Estados Unidos para realizar la preparación previa al Mundial no sea una prioridad.

20240706 SOC - SPO - URUGUAY - V - BRAZIL - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay talks to his assistants prior to the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and B

Marcelo Bielsa

Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP