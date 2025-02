Un camino sin retorno para el fútbol uruguayo

Cada vez que alguna de las experiencias empresariales acababa en la abrupta e inesperada salida de los inversores y cargaban a los clubes con deudas millonarias, sonaban las alarmas.

¿Cuántas veces escuchaste hablar en el último cuarto de siglo de empresarios que llegaron y se fueron dejando al club con más deudas que antes de asumir la administración?

Cuando a partir de 2015 los gerenciamientos empezaron a dejar su lugar a la formalidad de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) con su correspondiente marco regulatorio, que se fue y se seguirá ajustando, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ingresó en un camino sin retorno para todos los clubes excepto, por ahora, para los grandes Nacional y Peñarol, y Liverpool bajo al gestión de José Luis Palma.

El nuevo contexto del fútbol empujó a Uruguay a este escenario en el que los clubes tradicionales quedaron compitiendo en desventaja (inversión, profesionalización) en el negocio del fútbol con las SAD.

Cuatro ejemplos de inversiones de SAD en el fútbol uruguayo

Mirá estos cuatro ejemplos, para empezar a entender la nueva realidad y por qué los clubes tradicionales, que aún funcionan bajo la vieja figura de asociación civil, quedan en desventaja (económica, infraestructura y organización deportiva) con relación a quienes están administrados como empresa:

1637238303057.webp El vestuario de Albion AFP / Dante Fernandez

Albion, un equipo que compite en Segunda División Profesional, inaugurará este miércoles la primera etapa de su Ciudad Deportiva, un complejo con nueve canchas, una de ellas de césped sintético rellena de corcho (que presentan como la tecnología más moderna y la primera de su estilo en Uruguay) y ocho de césped natural, vestuario de primera, oficinas para cuerpo técnico, tres vestuarios para formativas, sede administrativa, y una segunda etapa con residencia y concentración de Primera.

Trabajaron durante dos años para encontrar el terreno, lo diseñaron, visitaron ciudades deportivas en Brasil y la del ecuatoriano Independiente del Valle, para dar forma a una versión de calidad adaptada a Uruguay.

1622934020125.webp El presidente Luis Lacalle Pou visitó el complejo deportivo City Torque. 16 de marzo de 2021

Montevideo City Torque invirtió US$ 25 millones en sus primeros cinco años en Uruguay. En siete meses, en 2020, en plena pandemia de covid-19, construyó un complejo deportivo que el año pasado fue postulado como infraestructura a utilizar en el Mundial 2030. En la foto se observa el día de la inauguración al presidente Luis Lacalle Pou junto al plantel principal de los ciudadanos. Además, el 50% de esa inversión la destinó a comprar ficha de futbolistas del mercado local y así se quedó con las promesas de Nacional y de Danubio.

20250115 Entrevista a Roberto Perdomo, presidente de la SAD del club Boston River. Roberto Perdomo, presidente de la SAD de Boston River Foto: Inés Guimaraens

Boston River tenía un complejo deportivo en Manga con dos canchas de césped natural. Con la llegada de la SAD pasó a dos complejos, 10 canchas, vestuarios nuevos, un gimnasio de 200 metros cuadrados con piso de goma para Primera y Tercera, sala de aparatos, de recuperación y de sanidad.

stuani.webp El Parque Prandi de Colonia inauguárá su nueva luz Fabián González

Plaza Colonia iluminó su estadio Prandi, incorporó riego a la cancha, construyó vestuarios nuevos, gimnasio, una tribuna y dos canchas de césped sintético del tamaño de fútbol cinco para fútbol reducido. Además, en El General, construyó tres canchas de entrenamiento, una de formativas para las competencias, vestuarios, iluminación y riego.

Es por esto que el fútbol uruguayo está asistiendo a un histórico cambio de matriz en el que las SAD sustituyen a las tradicionales asociaciones civiles, lo que genera una nueva forma de manejar el negocio del fútbol en Uruguay. Hacia allí están yendo todos, en esta transformación que para algunos empezó hace una década (Deportivo Maldonado, Boston River y Plaza Colonia), para otros algunos años, y que tarde o temprano desembarcará en casi todos los clubes.

Actualmente, 16 instituciones y media (Atenas de San Carlos está a mitad de camino con un gerenciamiento mexicano) de las 30 del fútbol profesional de la AUF son SAD. Esto equivale al 55%, mientras los históricos Wanderers, River Plate, Fénix y hasta el propio Danubio coquetean con la posibilidad de recorrer ese camino.

Los dramas de hoy que el futuro naturalizará

A lo largo de su historia Uruguay vivió escenarios similares al actual, de cambios traumáticos para quienes los transitaron, y que hoy se observan con naturalidad apoyados en la perspectiva que permite entender los sucesos desde otro lugar.

¿Vos sabías que en 1918 los deportistas que competían en representación de las Plazas de Deportes tuvieron que iniciar una nueva etapa porque cuando en los torneos oficiales se registraban episodios de violencia, quien quedaba envuelto era el Gobierno? Porque las plazas formaban parte del plan impulsado por José Batlle y Ordóñez, que generó una transformación del deporte uruguayo y que le permitió hace 100 años ser un faro para el mundo entero.

Así fue como Plaza de Deportes N° 1 dejó de competir y nació Club Atlético Olimpia, o de la N° 3 surgió Club Atlético Atenas, por ejemplo.

Esos clubes, que no tenían infraestructura de ninguna clase, seguían entrenando y compitiendo en las instalaciones públicas, pero bajo la responsabilidad de las asociaciones civiles (clubes) que se habían constituido. Eso que hoy es una anécdota, en ese momento fue un asunto que generó inestabilidad.

¿Vos sabías que en 1927 los clubes otra vez fueron protagonista de un cambio y tuvieron que dejar de entrenar y competir en las plazas de deportes? Sí, los echaron. Eso generó otro período traumático en aquella época, tanto que a algunos les costó sostenerse.

¿Y sabías que cuando en 1927 al Club Atlético Olimpia (el ahora club de Colón) lo desalojaron de la Plaza de Deportes N° 1, que estaba en el terreno en el que actualmente se encuentra el Instituto de Profesores Artigas, corrió riesgo su existencia porque se quedó sin lugar para entrenar y competir? En ese momento, una fusión con Olimpia F. C., que tenía su cancha y sede en Olimpia Park, en el Prado, y que nada tenía que ver con el C. A. Olimpia, evitó que los alas rojas desaparecieran.

¿Sabías que Olimpia Park no es ni más ni menos que el actual Parque Federico Saroldi, que hoy es propiedad del Club Atlético River Plate, que nació de la fusión de Olimpia FC y Capurro, cuando el fútbol uruguayo dejó de ser amateur para transformarse en profesional, en 1932?

A lo largo de 125 años, la AUF y el deporte uruguayo fueron testigo de grandes cambios y de enormes transformaciones, acompañadas del dolor y sufrimiento que implica, en los clubes, desprenderse de algo.

Bienvenidos al nuevo mundo del fútbol en Uruguay: las SAD

Vos dirás, ¿qué tiene que ver lo que ocurrió con las Plazas de Deportes hace 100 años con las SAD de estos días? Hace un siglo, aquellas transformaciones generaron instancias de cambios e inestabilidad que luego se encauzaron en crecimiento. Por estos días, el paso que inexorablemente está dando la mayoría de los clubes a SAD, también forma parte de esa transformación que impone el negocio del fútbol hoy.

El dirigente tradicional, que dedicaba horas a su club y ponía dinero de su bolsillo, dejó lugar a un empresario que profesionalizó la gestión, porque cualquier club de Primera tiene que pensar en una inversión de US$ 3.000.000 al año para competir.

Algunas preguntas sobre las SAD

¿Qué tiempo demora constituir legalmente una SAD en Uruguay? Unos días. El trámite consiste en confirmar si está registrado el nombre de la SAD, crear el estatuto, abrir una cuenta en un banco, depositar el capital, tener como mínimo dos socios fundadores, y listo.

Es necesario que exista un contrato aprobado por asamblea de la asociación civil (club), que debe tener un plazo acordado entre las partes (los contratos no tienen plazos infinito) y que constituyan garantías.

¿Quién controla las SAD en Uruguay? El registro de la SAD se realiza en la Secretaría Nacional del Deporte, que se encarga del contralor. Hasta 2022 las asociaciones civiles (los clubes tradicionales) estaban en desventaja respecto a las SAD. Desde entonces están en pie de igualdad impositiva y administrativa, porque hasta la ley 20.212 las SAD no eran sujeto obligado en materia de prevención de lavado.

Cuáles son los 13 clubes que aún sostienen la bandera del club tradicional

En el fútbol uruguayo son 13 los clubes (10 de Primera y tres de Segunda) que siguen funcionando bajo la bandera de la asociación civil, y dirigidos por una comisión directiva que eligen los socios.

En Primera (10 de 16): Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Nacional, Peñarol, Progreso, River Plate y Wanderers.

En Segunda (3 de 14): Fénix, Tacuarembó y Uruguay Montevideo.

El híbridro de Atenas de San Carlos

En este proceso de transformación que recorren los clubes, Atenas de San Carlos sigue sin encontrar su lugar en este proceso.

El club carolino no es una SAD ni una asociación civil pura. Es una mezcla, que hace 25 años desembarcó en el fútbol uruguayo y que prácticamente se extinguió. Se trata de una institución comprendida dentro de las leyes que regulan a una asociación civil, pero que tiene contrato de gerenciamiento, en su caso con un grupo mexicano.

Cuáles son las 16 SAD y en qué condición se encuentran

Una a una, esta es la situación de las SAD en el fútbol profesional y cómo se encuentran.

Plaza Colonia, líder del Torneo Apertura 2025, es una SAD uruguaya que nació como un gerenciamiento de Roberto “Chiqui” García y Carlos Manta a fines de 2014, que en 2015 se transformó en una Sociedad Anónima Deportiva, que salvó al club coloniense de desaparecer del fútbol profesional. García y Manta (que cedió su lugar en la sociedad para asumir como integrante del comité ejecutivo de la AUF) tienen el 100% de la SAD, pero existe un acuerdo con la asociación civil a través de la cual los ingresos que genera el fútbol por TV, venta de entradas y espónsores son para la SAD, pero los ingresos por venta o préstamos de jugadores y partidas de la AUF que dejan superávit de la selección los reparten 85% para la SAD y 15% para la asociación civil (club).

En 2015 firmaron contrato por 10 años y la asamblea aprobó extenderlo por cinco años más (hasta 2030). Ahora negocian la extensión por otros 15 años. La SAD está a la venta.

Tiene un presupuesto de US$ 1.000.000 al año. Manta dijo esta semana que “con el presupuesto que tiene Peñarol con Leo Fernández (2025-2027), Plaza cubre 15 años su presupuesto” y apuntó: “Si no tenemos un hermano grande, en un par de años no podemos competir”.

Montevideo City Torque, tercero en la tabla del Apertura, desembarcó en Uruguay en 2017 y está bajo la gestión de la SAD de Grupo City hasta 2038.

Firmó por 10 años (2017-2026) y el mes pasado extendió el vínculo por 12, hasta 2038, como informó Referí. En sus primeros cinco años invirtió US$ 25.000.000, que destinó para la construcción de su complejo deportivo, el 50% para la compra de ficha de futbolistas del mercado local y para su funcionamiento en ese lustro.

Boston River, tercero en el Campeonato Uruguayo 2024 y elegida como mejor gestión deportiva en la encuesta Fútbolx100 de Referí, es una SAD que está conformada 90% de capitales y 10% que pertenecen al club. En 2015 firmaron por 15 años (hasta 2030), con opción a renovar por 15 años más.

¿Quiénes son los dueños de la SAD? El empresario libanés nacionalizado venezolano Edmundo Kabchi y el uruguayo Daniel Delgado que tienen en partes iguales el 90% de las acciones de un club con una organización uruguaya, ya que el equipo de trabajo actual salió del riñón del club y la SAD es presidida por Roberto Perdomo.

Juventud está desde este año en manos de una SAD que pertenece al empresario argentino Marcelo Fígoli (70%) y al español Román Rodríguez (30%). El club nació en 1935 como un equipo de amigos que jugaba al fútbol en la Liga Regional del Sur. En los últimos años de 1990 decidieron pasar a competir en AUF. Fueron campeones de la C, de la B y fue el primer club del Interior que accedió a Primera por actuaciones deportivas. En 2002, bajo la gestión de Marcos Carámbula, consiguieron un grupo inversor italiano. Bajo esa administración llegaron a acumular una deuda de US$ 1.500.000 de pasivo y perdieron la sede. Entonces avanzaron en el Proyecto Juventud, que impulsó Yamandú Costa con el objetivo de pagar deudas, ordenarlo y construyó el complejo de juveniles. En diciembre de 2016 conformó la SAD que compró Costa pagando la deuda que había generado el fútbol. Se asoció con el español Román Rodríguez. Finalmente este año Costa vendió su parte, que fue adquirida por por Fígoli, de Fenix Entertainment Group.

1688749624713.webp Fernando Cavenaghi en la Ciudad Deportiva de la SAD de Racing Racing

En febrero de 2021, en plena pandemia de covid-19 y de utilización de tapabocas, en el Estadio Centenario y por 83 votos a favor contra 79 en contra, la asamblea de socios de Racing decidió avalar a la actual directiva para transformar al club en una SAD. En ese momento, el exfutbolista argentino Fernando Cavenaghi se quedó con la parte deportiva del club. El 14 de diciembre del año pasado Cavenaghi vendió el 85% a Red & Gold (Bayern Munich alemán y Los Ángeles FC de la MLS) y se quedó con el 15%, con socios argentinos, que podrá negociar a quienes tienen la mayoría del club. Además el exgoleador continúa como presidente y gerente deportivo de la sociedad.

lombardi-jpg..webp Caruso Lombardi y el Chino Lasalvia

Miramar Misiones está en una etapa de cambios de la SAD después que el empresario Edgardo “Chino” Lasalvia (75%) y el venezolano Gustavo Parra (25%) dieron paso a la nueva estructura, porque Lasalvia como empresario no podía seguir actuando en la sociedad. El cambio fue hacia un 60% del chileno Jorge Sánchez y 40% de Parra, que fue aprobado este lunes de noche por la asamblea del club.

1637238310160.webp El vestuario de Albion AFP / Dante Fernandez

Albion estuvo en manos de un grupo inversor estadounidense que vendió la SAD a un grupo francés, que este miércoles inaugura la primera etapa de las obras que proyectan para su ciudad deportiva, además del ascenso a Primera.

La SAD de Artigas está en manos del uruguayo Rafael Monge.

Central Español funciona bajo la administración de una SAD uruguaya. Un porcentaje de las acciones siguen en poder del club.

Cerrito que se transforma en SAD está pasando a manos del empresario argentino Alejandro Nanini.

Colón tiene una SAD integrada por empresarios uruguayos.

Deportivo Maldonado es la SAD más antigua del fútbol uruguayo, que está en manos de un grupo inglés desde 2009. Los inversionistas actuaron como gerenciadores hasta que constituyeron la SAD. Bajo la gestión de la sociedad anónima construyó un nuevo complejo deportivo en Maldonado con tres canchas, gimnasio, sala médica, tienne su propio ómnibus y dos camionetas para transporte de juveniles.

La Luz nació como SAD en 2020, por iniciativa del exfutbolista Julio Fuentes, quien junto a un grupo de empresarios le dio forma al club. Actualmente está en manos empresarios mexicanos.

Oriental funciona bajo la figura de SAD y está en manos de empresarios uruguayos.

El 20 de diciembre pasado, con 131 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones, Rampla Juniors pasó a manos del grupo inversor liderado por el estadounidense Foster Gillett. Asumió una deuda de US$ 7.000.000 que tenía el club. El nuevo CEO del club anunció que comprará jugadores de Nacional, Peñarol y de la selección uruguaya.

Rentistas se transformó en SAD en 2019 cuando Nicolás López con el 50%, el empresario Flavio Perchman 10% y otros cuatro inversores con 10% cada uno asumieron al frente de la sociedad anónima. A fines de 2023 le vendieron el 100% a un empresario argentino.

Y si llegaste hasta aquí, te dejó una yapa

El tema de la SAD no termina aquí.

Tres grandes empresarios del fútbol mundial actual se interesaron y preguntaron sobre la posibilidad de invertir en clubes en Uruguay:

John Textor , quien tiene participaciones mayoritarias en la SAD de Botafogo

, quien tiene participaciones mayoritarias en la SAD de Botafogo los accionistas de la SAD de Portuguesa , también de Brasil

, también de Brasil el multimillonario estadounidense Jorge Mas, dueño de Inter Miami.

Bienvenidos al nuevo contexto del fútbol uruguayo en el que los viejos dirigentes, amateur, que ponían dinero de su bolsillo, dieron paso al manejo empresarial de los clubes