Gobierno estudia propuesta de tren de pasajeros que conectaría localidades de Canelones con Montevideo, dijo intendente Legnani

El intendente de Canelones, Francisco Legnani , dijo este jueves que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tiene a estudio una propuesta de un tren de pasajeros de tramos cortos que uniría localidades canarias con Montevideo , al margen de la reforma de transporte metropolitano.

Legnani señaló en una entrevista con Informativo Carve que recibió la propuesta por parte de una empresa japonesa con sede en San Pablo , interesada en operar este trayecto.

"Se está pensando, en principio, en un tren de pasajeros de tramos cortos, de 40 kilómetros , que llegaría hasta la capital departamental y para Canelones atravesaría La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, Joanicó y Canelones . Sería una solución muy, pero muy buena, para esta zona de entrada y sailda a Montevideo ", señaló el intendente Legnani.

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Y contó que cuando recibió la propuesta japonesa y la trasladó al MTOP, desde la cartera le dijeron que ya estaban al tanto de la iniciativa y trabajándola.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, informó que propuso al gobierno un tren de pasajeros para unir tramos cortos que permitan viajar entre Canelones y Montevideo Legnani sostuvo al respecto que “llevamos el planteo e inmediatamente lo estaban trabajando, hay… pic.twitter.com/QEDWVGcdbi

El intendente manifestó la necesidad de que el eje de la Ruta 5, donde se han instalado emprendimientos logísticos e industriales, tenga una solución. Y graficó que lo que allí sucede en horas pico, en una ruta de doble vía, es semejante al tráfico en Bulevar Artigas.

"Se impone una solución para este eje", insistió y aclaró que la reforma del transporte metropolitano no contempla esta arteria, ya que para Canelones alcanzaría las zonas de El Pinar y Zonamérica.