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Gobierno estudia propuesta de tren de pasajeros que conectaría localidades de Canelones con Montevideo, dijo intendente Legnani

Hay una propuesta de una empresa japonesa con sede en San Pablo que está a estudio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

19 de marzo de 2026 14:37 hs
Obras en la Ruta 5 inauguradas en 2024.

Obras en la Ruta 5 inauguradas en 2024.

Foto: Presidencia de la República

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo este jueves que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tiene a estudio una propuesta de un tren de pasajeros de tramos cortos que uniría localidades canarias con Montevideo, al margen de la reforma de transporte metropolitano.

Legnani señaló en una entrevista con Informativo Carve que recibió la propuesta por parte de una empresa japonesa con sede en San Pablo, interesada en operar este trayecto.

"Se está pensando, en principio, en un tren de pasajeros de tramos cortos, de 40 kilómetros, que llegaría hasta la capital departamental y para Canelones atravesaría La Paz, Las Piedras, 18 de Mayo, Progreso, Joanicó y Canelones. Sería una solución muy, pero muy buena, para esta zona de entrada y sailda a Montevideo", señaló el intendente Legnani.

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Y contó que cuando recibió la propuesta japonesa y la trasladó al MTOP, desde la cartera le dijeron que ya estaban al tanto de la iniciativa y trabajándola.

El intendente manifestó la necesidad de que el eje de la Ruta 5, donde se han instalado emprendimientos logísticos e industriales, tenga una solución. Y graficó que lo que allí sucede en horas pico, en una ruta de doble vía, es semejante al tráfico en Bulevar Artigas.

"Se impone una solución para este eje", insistió y aclaró que la reforma del transporte metropolitano no contempla esta arteria, ya que para Canelones alcanzaría las zonas de El Pinar y Zonamérica.

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