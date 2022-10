La Luz: la obra perfecta de Julio Fuentes y un grupo rebelde lleno de convicción

Cuenta la leyenda que en 1978 había gente hasta en el puente del Miguelete, sobre General José Batlle y Ordóñez (ex Propios) viendo el partido entre La Luz y Huracán Buceo en el Parque Rivero. Los merengues de Aires Puros intentaban por segunda vez en su historia el ascenso a Primera División del fútbol uruguayo.

La Luz había ganado la primera rueda de la B, Racing la segunda y El Tanque había sido el mejor de la tabla anual. Huracán Buceo, último en la A, completó el cuadrangular para jugar el repechaje ya que se año no había descenso directo a la B. Los tricoplayeros lograron mantener la categoría al ganar en el Rivero, pero la batahola que se generó fue incontrolable. Las corridas y peleas entre hinchas llegaron hasta la calle Burgues. Una bronca aún superior a la de 1967 cuando La Luz perdió de local 1-0 con River Plate y no pudo lograr el ascenso en un polémico arbitraje del Turco Esteban Marino quien el anuló un gol a los merengues de Aires Puros.

"Yo siempre dije que antes de morir, a La Luz lo iba a ver jugando en torneos internacionales", cuenta Hebert Domínguez a Referí. Los Domínguez comulgan una religión que pasa de generación en generación entre jugadores, dirigentes e hinchas: La Luz. Una parte de la familia nació en la calle Trápani donde está la sede. Otra cruzando Propios, en Elba.

"Del 2002 en adelante le puse el pecho a las balas al club", comenta emocionado Domínguez.

Las penurias económicas le habían costado al club la desafiliación en 1995. Poco después volvió fusionado con el Movimiento Tacurú liderado por el Padre Cacho. "En 1998, una semana antes de empezar el campeonato de la C midieron la cancha del Rivero y le faltaban cinco metros para tener las medidas reglamentarias. Pedimos una semana para agrandarlo y los clubes votaron que no. No pudimos jugar. Fuimos a jugar la Liga de Toledo y salimos campeones en Primera y Cuarta", cuenta Domínguez.

En el 2001 no hubo ascenso de la C a la B. La Luz fue campeón. "Había un premio de $ 100.000. Los fui a cobrar a la AUF, el presidente de la C me dijo que la guardara en el banco para invertirla en el club. Pero lo que hice fue lo prometido: pagar una deuda de $ 20.000 a la AUF, tomarme un taxi y repartir los $ 80.000 entre los jugadores", recordó.

Seis veces campeón de la tercera categoría del fútbol uruguayo (1933, 1962, 1976, invicto con Roberto Fleitas de DT, 1992, invicto con Gustavo Bueno y el récord de imbatibilidad de la historia del fútbol uruguayo del golero Hugo Carballo, 1996 y 2001), el destino de La Luz quiso que en 2020 se volviera a cruzar con el entrenador Julio Fuentes.

El golero que logró el ascenso cuatro veces como jugador (River Plate en 1991, Sud América en 1994, Liverpool en 2002 y Rampla Juniors en 2004) había iniciado su carrera como entrenador en 2006-2007 en La Luz. Nunca le pagaron. En 2020 se le prendió la lamparita y fue a golpear la puerta del club y llegó a un arreglo: se convirtió en accionista, arrimó un grupo de empresarios y amigos (Javier Acosta, Néstor Sozzi y Martín Bentancur, además del gerente Federico Porto) y sentó las bases para escribir la mejor página de la historia del club.

¿Qué significa el 'Escupa, escupa'?

Una bandera de La Luz y el grito de guerra de sus hinchas es una frase que durante años llevó por todas las canchas del fútbol uruguayo un viejo hincha y socio de La Luz, Mario Onorato. "Volvía locos a los jueces, lo echaban y se ponía a gritar atrás de los arcos. No faltaba a un partido", comentó Domínguez que con 16 años jugaba en la Cuarta del merengue y era delegado suplente de las juveniles.

En 2020 armó el proyecto y se fue a dirigir a Central Español. La Luz llegó a semifinales donde perdió con Uruguay Montevideo, a la postre campeón, por penales. En 2021 asumió la dirección técnica.

Marcado a fuego por las enseñanzas de Julio Ribas (su compañero en River en 1991, su entrenador en 1994 y 2002), Fuentes salió a buscar jugadores que ya había dirigido, futbolistas en busca de una segunda oportunidad hasta armar un grupo de personas comprometidas por el fin común y sedientas de hacer historia.

@SegundaAUF

Triunfazo ante Racing 1-0 en la fase regular

El equipo terminó segundo en la Primera División Amateur 2021 ganando el derecho a jugar con el penúltimo de la tabla del descenso de Segunda, Villa Teresa. El primer partido lo perdió en el Charrúa 2-0, en forma categórica. A los 5 minutos de la revancha, en el Franzini, perdía 1-0.

"Nunca me desesperé, vi al cuadro organizado y convencido. Salimos a atacar pero no dejamos espacios. Descontamos, empatamos, hicimos el tercero en los descuentos y ganamos por penales", recuerda Fuentes en diálogo con Referí.

Fuentes confiesa que en Segunda el objetivo no era inicialmente el que terminó logrando: "Armamos un equipo para la permanencia y para intentar entrar a los playoffs. Se hizo una muy buena preparación en Colonia y el inicio del campeonato nos sorprendió con dos victorias y cuando quisimos acordar estábamos en la final del Competencia".

Perdieron 2-0 con Racing, a la postre campeón del ascenso.

Pero la diferencia de puntos, que pesaba para la Tabla Anual, los hizo arrancar con ventaja. Damián Santín, entrenador de Racing, reveló entonces a Referí: "Por cómo se armaron, Atenas y Cerro eran candidatos. Pero La Luz sacó una ventaja muy importante y es un cuadro muy bien armado, con jugadores que conocen la divisional. Es un cuadro durísimo".

Y así fue. "Cuando veía al equipo jugar me daba la sensación que era muy difícil que nos anotaran y que nos pudieran ganar. Transmitía mucha convicción el equipo", dice Fuentes.

"El convencimiento se sostuvo desde la primera hasta la última fecha de la fase regular. El equipo se mantuvo siempre en zona de descenso y nunca se cayó", resalta.

"Competimos contra equipos con grandes historias y grandes presupuestos. Después son los jugadores y los cuerpos técnicos los que marcan las campañas", agrega.

Fuentes remarca el trabajo de su ayudante técnico, Juan Olivera. "Fue fundamental". El preparador físico fue Nicolás Da Costa y el entrenador de goleros Hugo Quevedo.

Este fue el plantel de La Luz que hizo historia. Algunos venían de descender de Primera a Segunda. Otros sufrieron el descenso a la Primera División Amateur con Villa Teresa justamente ante La Luz. La mayoría son jugadores descartados por otros equipos. Dos volvieron del retiro.

"Eso nos dio mucha rebeldía", remarca Fuentes que es pasional y cuyos meritorios logros en el fútbol como entrenador han pasado generalmente desapercibidos, en un mercado tan bipolar como el uruguayo, pero que siempre ha armado equipos competitivos. El hombre admira la forma de conducción de Diego Simeone y Marcelo Gallardo.

Jugador Posición Edad Partidos Goles La sed de revancha Jhony Da Silva Golero 31 26 Descendió con Villa Teresa Ramiro Méndez Golero 21 3 Libre de Boston River Máximo Romero Golero 17 0 Juvenil Edgard Martínez Zaguero 43 21 2 Volvió del retiro Sebastián Cardozo Zaguero 27 26 1 Descendió con Racing en 2019 Rodrigo Hernández Zaguero 28 10 Libre de Gimnasia de Jujuy Jonathan Píriz Zaguero 35 8 Libre de Central Español Francisco Martirena Zaguero 23 5 1 Libre de Fénix Rodrigo Viera Zaguero/volante 25 25 1 Llegó de Basáñez Juan Pablo Fagúndez Lateral 37 19 Descendió con Villa Teresa Enzo Castillo Lateral 21 27 5 Libre de Villa Española en 4ª Nicolás Rodríguez Lateral 20 8 Libre de Sud América Jonathan Baeza Lateral 20 4 A préstamo de Central Español Fabián Borges Lateral 22 3 Libre de Racing Juan Ignacio Quintana Carrilero 22 21 1 A préstamo de River Plate Pablo Porcile Volante 26 22 2 Libre de Cerro Carlos Muela Volante 31 25 2 Libre de Central Español Álvaro González Volante 37 11 Libre de Defensor Sporting Emanuel Fuentes Volante 22 17 Libre de Villa Española Aníbal Hernández Volante 36 16 1 Volvió del retiro Alejandro Siles Volante 29 11 1 Jugó en Peñarol Santiago Romero Volante 20 1 A préstamo de Central Español Leandro Méndez Volante 19 8 A préstamo de Boston River Agustín Gutiérrez Volante 30 17 Libre de Rampla Juniors Santiago Ramírez Volante 24 23 5 Descendió con Villa Española Pablo Silva Delantero 37 19 3 Descendió con Villa Española Horacio Sequeira Delantero 27 21 3 Libre de Rampla Juniors Luis Machado Delantero 30 5 2 Vino de ADT de Perú Cristian Quintero Delantero 25 10 2 Panameño Santiago Pallares Delantero 28 5 Vino de UTC de Cajamarca Agustín Da Fonte Delantero 22 11 Juvenil Gastón Álvarez Delantero 21 3 Juvenil Nahuel Núñez Delantero 18 1 Juvenil

En la fase regular se sumó el mundialista Álvaro "Tata" González: "Nos dio mucha jerarquía y aportó mucho para el vestuario". También ahí volvió Aníbal Hernández, ex Defensor Sporting, Racing y Cerro que se inició en 2006 en La Luz con Fuentes como DT.

El logro para Fuentes tuvo el valor agregado de haberlo conseguido junto a su hijo Emanuel, un volante ofensivo al que mandó al sacrificio de cumplir un rol de equilibrista en el equipo en una posición más retrasada. "Los demás jugadores saben cómo me manejo a la hora de armar el equipo, no negocio, y tengo que ser implacable. Emanuel tiene la desventaja de que ante una situación pareja con otro compañero juega otro, es algo que me lo impongo para dejar de lado la subjetividad", afirma.

Emanuel jugaba en la Cuarta de Villa Española y cuando su padre lo iba a ver siempre le llamaba la atención un lateral que maneja muy bien ambos perfiles: Enzo Castillo. Se lo llevó libre de la Cuarta a La Luz en 2021. Este año, jugando como lateral o carrilero por izquierda (es derecho) anotó cinco goles. A mitad de año, Nacional preguntó por él.

Castillo fue una de las mejores figuras del equipo en el torneo junto con el golero Da Silva, exselección sub 20 uruguaya, Pablo Porcile en el medio y Santiago Ramírez, ex Villa Española, en el armado.

Diego Battiste

Santiago Ramírez, una de las figuras del campeonato

Pero uno de los enormes méritos que tuvo el entrenador fue rotar permanentemente al equipo de modo tal de que no hubieran titulares ni suplentes.

En el mundo de las frases hechas (como que "el entrenador tiene que encontrar el equipo") Fuentes fue cambiando partido a partido en función del rival, de la estrategia y de los trabajos previos en la semana. "Fue una forma de mantener a todo el plantel siempre motivado".

Así cada jugador tuvo su momento en el torneo. Carlos Muela hizo un Competencia espectacular. Horacio Sequeira anotó los goles claves para coronar el ascenso, contra Rampla y Uruguay Montevideo. Pablo Silva fue implacable en las primeras fechas cuando el equipo ganó varios partidos 1-0 y firmó el sexto ascenso de su carrera. Luis Machado también llegó con goles de peso.

@CampeonatoAUF

Horacio Sequeira y su doblete a Rampla

Al mismo tiempo, el equipo firmó una notable campaña en la Copa AUF Uruguay. Estampó la que es hasta ahora la mayor goleada del novel certamen (7-0 a Potencia), eliminó por penales a Deportivo Italiano y le ganó a dos equipos de Primera (2-1 a Fénix y 3-2 a Albion). El 12 de octubre jugará con Rampla Juniors en el Olímpico por un lugar en semis.

@CopaAUFUruguay

Goleada a Potencia por Copa AUF Uruguay

Como La Luz, Progreso en 1978-1979 y Villa Española en 1996-1997, lograron dos ascensos consecutivos en el fútbol uruguayo. Lo de los merengues es histórico porque lo hicieron en el mismo año calendario.

Sebastián Cardozo, que ascendió con Cerrito, y Emanuel Fuentes, que había ascendido con Villa Española en 2020, lograron tres ascensos personales consecutivos.

Fuentes apunta ahora al partido con Rampla. Pero inevitablemente piensa en el futuro: "Disfrutar en el fútbol es muy difícil. Hay espacios para descansar y ya no es momento de disfrutar porque hay que preparar el partido con Rampla. Sé que muchos jugadores van a tener ofertas importantes. No hago conjeturas. Yo tuve sondeos pero a todos les contesto lo mismo: que estoy en competencia. Tengo contrato hasta fin de año y luego veré. Si bien soy accionista antes que nada soy entrenador, no soy gestor. Quiero ir a un equipo que pelee por cosas importantes y ojalá que sea La Luz. Yo dirijo para ganar. No dirijo para decir que soy un técnico de propuesta ni para prenderme en los discursos modernos. Yo dirijo como si estuviera dirigiendo a Peñarol o a Nacional, pensando que si pierdo me echan". Palabra de un DT milagroso.

El Parque Rivero y el compromiso de la Intendencia

Lo que quedó del Rivero y del arco que daba al Miguelete

Bajo el mandato en la Intendencia de Mariano Arana fue aprobado un proyecto de renovación del predio (y sus adyacencias) donde estaba ubicado el Parque Luis Rivero, la cancha de La Luz sobre la que se construyó un edificio de la UTU. "La cancha iba a cambiar de posición, un arco contra Silva y el otro contra Batlle y Ordóñez. Pero no dieron las medidas y la Intendencia asumió el compromiso de asignarle otro predio al club en la zona. Con el paso del tiempo, de manera inconsulta sepultaron el Rivero. Pero nosotros guardamos toda la documentación. Años después nos ofrecieron un predio junto al Cementerio del Norte, cerca de la cancha de Cerrito pero lo rechazamos porque está lejos de nuestro lugar de pertenencia", contó Domínguez.

La Luz devino formalmente sociedad anónima de la Luz el mes pasado. La sociedad civil está ahora abocada a atender a los socios, refaccionar la sede -para lo cual están vendiendo rifas con un viaje a Cuba- y juntar US$ 8.000 y seguir trabajando para recuperar el Parque Rivero.