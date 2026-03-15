Las Cimarronas lograron el mejor ranking de su historia al terminar en el quinto puesto del repechaje mundial y Teresa Viana fue goleadora

La selección uruguaya de hockey sobre césped, Las Cimarronas, cerraron el sábado su participación en el repechaje mundial de Hyderabad, India, con un quinto puesto y un nuevo triunfo ante un equipo europeo (3-0 a Gales). Con ese resultado, la Federación Internacional actualizó el ranking y Uruguay alcanzó el mejor puesto de su historia: el 17.
Esa colocación supera el 18° lugar que Las Cimarronas consiguieron al ganar la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, donde derrotaron a Chile por penales con Ariel Holan como entrenador.
El equipo que dirige Rolando Rivero se clasificó al repechaje mundial con el tercer puesto logrado en la Copa América jugada en Montevideo el año pasado.
Uruguay volvió a un premundial luego de 25 años. La primera había sido en Amiens y Abbeville 2001, cuando el entrenador era Jorge Norvay y Uruguay venía de ganar el Campeonato Sudamericano de Santiago 2000.
Las Cimarronas llegaron el torneo en el puesto 19, escalafón logrado tras el bronce de la Copa América 2025 y ahora saltaron hasta el casillero 17, en lo que representa otro gran mojón histórico.
En Hyderabad se repartieron tres plazas directas para el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026.
Las alcanzaron Inglaterra, campeón, India, vice, y Escocia, que en el tercer puesto derrotó 1-0 a Italia.
El torneo de Las Cimarronas
|Fase
| Rival
| Goles
|Grupo A
|India 0-4
|
|Grupo A
|Gales 3-2
|Manuela Vilar del Valle, Agustina Díaz, Teresa Viana
| Grupo A
|Escocia 1-3
|Teresa Viana
| Semis 5° puesto
|Austria 3-0
|Teresa Viana 2, Manuela Vilar del Valle
| 5° puesto
|Gales 3-0
|Teresa Viana, Lupe Curutchague, Magdalena Verga
Teresa Viana goleadora del torneo
Con cinco goles, Teresa Viana fue una de las goleadoras del torneo, igualada con la inglesa Grace Balsdon.
Viana embolsó un cheque de US$ 2.000 por ese importante galardón.
La delantera de 32 años juega en Sanse Complutense de España y este año fue campeona de la Liga de India con Pipers.
En 2022, Viana había sido goleadora y MVP del primer torneo internacional de la modalidad reducida de hockey 5, en certamen disputado en Lausana.
Uruguay será sede de las Copas Américas de hockey 5 este año en Cancha Celeste.