Con dos goles de Teresa Viana y uno de Manuela Vilar del Valle, Las Cimarronas le ganaron este viernes 3-0 a Austria por las semifinales del quinto puesto del repechaje mundial de hockey sobre césped que se juega en Hyderabad, India.
Gran triunfo de Las Cimarronas que pelearán por el quinto puesto del repechaje mundial de hockey sobre césped: golearon a un equipo europeo
Las Cimarronas golearon 3-0 a Austria y este sábado jugarán por el quinto puesto contra Gales para cerrar una gran experiencia en el repechaje mundial de hockey sobre césped