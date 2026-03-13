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Gran triunfo de Las Cimarronas que pelearán por el quinto puesto del repechaje mundial de hockey sobre césped: golearon a un equipo europeo

Las Cimarronas golearon 3-0 a Austria y este sábado jugarán por el quinto puesto contra Gales para cerrar una gran experiencia en el repechaje mundial de hockey sobre césped

13 de marzo 2026 - 20:19hs

Con dos goles de Teresa Viana y uno de Manuela Vilar del Valle, Las Cimarronas le ganaron este viernes 3-0 a Austria por las semifinales del quinto puesto del repechaje mundial de hockey sobre césped que se juega en Hyderabad, India.

El equipo de Rolando Rivero jugará ahora por el consuelo del quinto puesto.

En ese contexto superó claramente a Austria en lo que representa la primera goleada de la historia para Las Cimarronas ante un equipo de Europa.

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Lupe Curutchague
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Este viernes, a la hora 6.30, las celestes jugarán contra Gales que este jueves venció 2-1 a Corea del Sur.

En fase de grupos, Uruguay le ganó 3-2 a Gales con goles de Viana, una de las goleadores del certamen con cuatro tantos, Vilar del Valle y Agustina Díaz.

Temas:

Las Cimarronas Austria hockey sobre césped

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