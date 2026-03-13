Gran triunfo de Las Cimarronas que pelearán por el quinto puesto del repechaje mundial de hockey sobre césped: golearon a un equipo europeo

Con dos goles de Teresa Viana y uno de Manuela Vilar del Valle, Las Cimarronas le ganaron este viernes 3-0 a Austria por las semifinales del quinto puesto del repechaje mundial de hockey sobre césped que se juega en Hyderabad, India.

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Uruguay no pudo acceder a semifinales y con eso se acabaron sus chances de pelear una de las tres plazas para el Mundial de Países Bajos-Bélgica.

El equipo de Rolando Rivero jugará ahora por el consuelo del quinto puesto.

En ese contexto superó claramente a Austria en lo que representa la primera goleada de la historia para Las Cimarronas ante un equipo de Europa.

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Este viernes, a la hora 6.30, las celestes jugarán contra Gales que este jueves venció 2-1 a Corea del Sur.

En fase de grupos, Uruguay le ganó 3-2 a Gales con goles de Viana, una de las goleadores del certamen con cuatro tantos, Vilar del Valle y Agustina Díaz.