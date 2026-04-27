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Alejandro Sánchez repudió dichos de Spinetti contra Civila y Graña, pero descartó cesarla: "No creo que haya razones hoy"

En los audios difundidos en los últimos días (que datan de antes que Spinetti asumiera el cargo) se escucha decir a la secretaria de Derechos Humanos que Gonzalo Civila y Federico Graña son dos "machirulitos gay"

27 de abril de 2026 14:58 hs
Colette Spinetti y Alejandro Sánchez. Archivo

Colette Spinetti y Alejandro Sánchez. Archivo

Fotos: Presidencia/FocoUy

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, opinó sobre los audios atribuidos a la secretaria de Derechos Humanos, Collette Spinetti, donde catalogó como "machirulitos gay" al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y al subsecretario Federico Graña. Pese a cuestionar el uso de esas expresiones para referirse a "cualquier compañero", descartó su cese.

"Discrepo y rechazo absolutamente ese tipo de expresiones para referirse a cualquier compañero o cualquier persona. No son expresiones que uno tenga que utilizar para referirse a determinados comportamientos o determinados individuos, no solo por las expresiones, sino por la connotación que se le da por sus orientaciones sexuales", comenzó diciendo al ser consultado por el tema en diálogo con Informativo Sarandí.

Para Sánchez, las expresiones de Spinetti fueron un "profundo error" y algo "duro" de escuchar "en alguien que viene trabajando muchísimo por el tema de los derechos de la comunidad LGTB".

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"Le hemos transmitido que no compartimos ese tipo de expresiones", aseguró el secretario de la Presidencia.

Tras esto, señaló que los dichos de la hoy secretaria de Derechos Humanos se produjeron en una "comunicación privada" y que se realizaron "antes de que asumiera el cargo".

Además, subrayó que luego de que los audios se volvieran públicos, esta se comunicó con "todos los involucrados para pedirles disculpas".

Según el dirigente del gobierno, "está claro" que estos audios tomaron "luz pública" ahora para "erosionar su figura". "Estamos viendo un pequeño fragmento que quizás ha sido editado por quienes están difundiendo audios privados con la clara intención de perjudicarla", sostuvo.

Consultado sobre si Spinetti continuaría en su cargo, respondió: "No creo que haya razones hoy para cambiarla".

Días atrás, el programa de streaming Hacemos lo que podemos (Undertake media) difundió unos audios de la secretaria de Derechos Humanos, grabados antes de que iniciara la nueva administración, donde expresó varios insultos contra el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y el subsecretario de la cartera, Federico Graña.

"Hablando de todo un poco, me pasan ahora del interior que al Mides iría Civila de ministro y otra vez el puto de Federico Graña, que iría de subsecretario. No puedo creer, otra vez los machirulitos gay ahí. ¿Sabés algo vos?", se la escucha decir en los audios.

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