Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / NACIONAL

Maxi Silvera en modo Copa Libertadores: la buena noticia de Nacional con la recuperación de uno de sus delanteros y los dos que están en duda

Maxi Silvera trabajó con pelota en una de las canchas de Los Céspedes y los tricolores destacaron que está en “modo copa”

27 de abril de 2026 14:47 hs
Maxi Silvera en la práctica de Nacional

Maxi Silvera en la práctica de Nacional

Nacional prepara el partido ante Universitario, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores este miércoles a las 23:00 horas, y este lunes tuvo una buena noticia en Los Céspedes con la presencia de Maxi Silvera en la práctica.

El delantero trabajó con pelota en una de las canchas y los tricolores destacaron en sus redes que está en “modo copa”, lo que da a entender que se recuperó de su última lesión y que estará en el partido en Lima.

La delegación tricolor viajará este martes a las 14:00 horas a Perú para su tercer partido de la Libertadores, luego de debutar con empate ante Coquimbo Unido en Chile y de ganarle a Tolima de local en el Gran Parque Central.

Maxi Silvera en la práctica de Nacional
Maxi Silvera en la práctica de Nacional

Maxi Silvera en la práctica de Nacional

Agustín Rogel y Sebastián Coates lamentaron la derrota de Nacional contra Danubio y cuestionaron la expulsión de Nicolás Lodeiro: "Desmedido" y "nos afectó"

El encontronazo entre Sebastián Eguren y Gustavo Matosas tras la victoria de Danubio a Nacional por el Torneo Apertura en el Gran Parque Central: "No seas desubicado"

Dudas de último momento

El entrenador tricolor Jorge Bava esperará hasta último momento para ver cómo están dos de sus figuras: Maximiliano Gómez y Nicolás López.

El primero de ellos se lesionó la semana pasada y no estuvo en el partido del sábado ante Danubio por el Torneo Apertura.

20260425 nacional danubio nicolás lodeiro expulsión mathías de armas
Nicolás Lodeiro protesta a Mathías de Armas su expulsión contra Danubio junto a varios jugadores de Nacional

Nicolás Lodeiro protesta a Mathías de Armas su expulsión contra Danubio junto a varios jugadores de Nacional

Mientras que el Diente, que sí jugó ante los franjeados, terminó con alguna molestia y está en duda para viajar.

Además, los albos tienen en recuperación a Gonzalo Carneiro, quien está próximo a reaparecer en las convocatorias.

Universitario perdió en Perú

Al igual que Nacional ante Danubio, Universitario perdió en la previa del duelo copero ante los tricolores.

El equipo, que busca DT, se quedó en la cuarta posición del Torneo Apertura tras la 12ª fecha, con 21 puntos, al sufrir una sorpresiva derrota por 1-2 en el Estadio Monumental de Lima frente a Alianza Atlético, que avanzó hasta la duodécima posición, con 14 puntos.

El Atlético selló un muy trabajada y merecida victoria frente a los vigentes campeones nacionales con dos goles del delantero argentino Valentín Robaldo y el descuento de Edison Flores.

Las más leídas

Wanderers 1-0 Peñarol: el aurinegro jugó un partido vergonzoso y Racing es campeón anticipado del Torneo Apertura

Cerro Largo 0-1 Racing: el líder logró un gran triunfo en Melo y se quedó con la llave para llevarse el Torneo Apertura; mirá el golazo de Guillermo Cotugno

El festejo de los jugadores de Racing con sus hinchas en Sayago y la alegría de Fernando Cavenaghi tras el histórico título del Torneo Apertura; mirá los videos

Los tres jugadores que recuperó Diego Aguirre en Peñarol para la gran prueba de fuego en medio de su crisis futbolística, este jueves ante Corinthians por Copa Libertadores

Temas

Maximiliano Silvera Nacional Copa Libertadores

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos