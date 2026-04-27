Maxi Silvera en modo Copa Libertadores: la buena noticia de Nacional con la recuperación de uno de sus delanteros y los dos que están en duda

Nacional prepara el partido ante Universitario, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores este miércoles a las 23:00 horas, y este lunes tuvo una buena noticia en Los Céspedes con la presencia de Maxi Silvera en la práctica.

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El delantero trabajó con pelota en una de las canchas y los tricolores destacaron en sus redes que está en “modo copa”, lo que da a entender que se recuperó de su última lesión y que estará en el partido en Lima.

La delegación tricolor viajará este martes a las 14:00 horas a Perú para su tercer partido de la Libertadores, luego de debutar con empate ante Coquimbo Unido en Chile y de ganarle a Tolima de local en el Gran Parque Central.

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Dudas de último momento

El entrenador tricolor Jorge Bava esperará hasta último momento para ver cómo están dos de sus figuras: Maximiliano Gómez y Nicolás López.

El primero de ellos se lesionó la semana pasada y no estuvo en el partido del sábado ante Danubio por el Torneo Apertura.

20260425 nacional danubio nicolás lodeiro expulsión mathías de armas Nicolás Lodeiro protesta a Mathías de Armas su expulsión contra Danubio junto a varios jugadores de Nacional Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Mientras que el Diente, que sí jugó ante los franjeados, terminó con alguna molestia y está en duda para viajar.

Además, los albos tienen en recuperación a Gonzalo Carneiro, quien está próximo a reaparecer en las convocatorias.

Universitario perdió en Perú

Al igual que Nacional ante Danubio, Universitario perdió en la previa del duelo copero ante los tricolores.

El equipo, que busca DT, se quedó en la cuarta posición del Torneo Apertura tras la 12ª fecha, con 21 puntos, al sufrir una sorpresiva derrota por 1-2 en el Estadio Monumental de Lima frente a Alianza Atlético, que avanzó hasta la duodécima posición, con 14 puntos.

El Atlético selló un muy trabajada y merecida victoria frente a los vigentes campeones nacionales con dos goles del delantero argentino Valentín Robaldo y el descuento de Edison Flores.