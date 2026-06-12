Quién es Cho Gue-sung, el jugador de Corea del Sur que sorprendió al llegar al Mundial 2026 con mate y termo bajo el brazo

Cho Gue-sung ya sabía lo que era convertirse en tendencia mundial. En Qatar 2022 , el delantero de Corea del Sur captó la atención de millones de personas por sus goles y por el fenómeno que generó en las redes sociales. Cuatro años después, volvió a ser viral en el Mundial 2026 , aunque esta vez por una imagen mucho más cercana a la cultura rioplatense: llegó al estadio Guadalajara con un mate y un termo bajo el brazo .

La escena fue registrada durante la llegada de la delegación surcoreana y rápidamente se propagó en redes sociales. Para muchos, la imagen resultó llamativa porque el 9 del conjunto asiático llevaba el termo como cualquier habitué de la rambla de Montevideo . Sin embargo, detrás de esa postal existe una historia que explica por qué Cho Gue-sung es uno de los más conocidos del plantel.

Cho compartió equipo con el uruguayo Emiliano Martínez Toranza. Ambos jugaron en F. C. Midtjylland de la Superliga de Dinamarca

Cho Gue-sung nació en Ansan el 25 de enero de 1998 y actualmente juega en el FC Midtjylland de Dinamarca , donde compartió vestuarios con el uruguayo Emiliano Martínez Toranza . Su irrupción internacional se produjo durante el Mundial de Qatar 2022 , cuando marcó dos goles ante Ghana y se convirtió en una de las principales figuras de Corea del Sur .

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Sin embargo, su impacto trascendió lo futbolístico. Durante aquel torneo, miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes del delantero y su nombre se volvió tendencia en distintos países. Su popularidad creció de forma explosiva en redes sociales, donde sumó millones de interacciones y seguidores en cuestión de días.

La repercusión fue tan grande que numerosos medios internacionales llegaron a describirlo como el "crush" del Mundial, una etiqueta que lo acompañó incluso después de la competencia.

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Ahora, en el Mundial 2026, Cho volvió a quedar bajo los reflectores, aunque por un motivo completamente distinto. Su aparición con un mate y un termo despertó curiosidad entre los aficionados y generó miles de comentarios, especialmente en Uruguay y Argentina.