El golazo de Corea del Sur desde adentro del área: mirá cómo se vio con la cámara del árbitro la espectacular definición de Hwang In-beom

Corea del Sur venció este jueves 2-1 a República Checa en un intenso encuentro que alcanzó picos de emoción en la parte complementaria del segundo partido del Grupo A de la Copa del Mundo , en el estadio de Guadalajara.

La oncema surcorena se impuso con goles de Hwang In-beom (67') y de Oh Hyeon-gyu (80'), mientras que el descuento de los europeos estuvo a cargo del capitán del equipo checo Ladislav Krejci (59').

El partido tuvo un golazo marcado por Hwang In-beom para el empate parcial 1-1, luego de un gran enganche en el área que engañó al golero y sus marcadores.

La excelente definición quedó registrada de gran manera con la ref cam, la cámara del árbitro , que permitió ver desde adentro del área la gran jugada.

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Con este triunfo, la selección asiática iguala a México en lo alto de la clasificación del Grupo A, ambos con 3 puntos, luego de que el Tri derrotase por 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural en el Azteca de Ciudad de México.

Tras un primer tiempo cauteloso donde fueron los coreanos fueron quienes mostraron mayor ímpetu ante el arco contrario, Krejci sacó ventaja de su estatura y conectó un remate de cabeza que dejó sin opciones a los defensores coreanos.

Alertados por una ventaja checa que resultaba inmerecida, la ofensiva asiática se incrementó. Un pase desde el mediocampo que Hwang logró conectar pese al acecho de la defensa europea pasó por encima del arquero checo y se coló suavemente en la portería.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2065296871808000488&partner=&hide_thread=false The fans have spoken – Hwang Inbeom is your @MichelobUltra Superior Player of the Match!



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Finalmente, Oh, quien había entrado al campo minutos antes en reemplazo de la estrella surcoreana Son Heung-min, aprovechó una espectacular asistencia desde el flanco derecho del área y selló con un potente remate el resultado definitivo.

Alineaciones:

Corea del Sur: Kim Seunggyu, Lee Gihyuk, Kim Minjae, Lee Hambeom, Lee Taeseok (Eom Jisung 69'), Paik Seungho (Park Jinseob 84'), Hwang Inbeom (Kim Jingyu 84'), Seol Youngwoo, Lee Jaesung (Hwang Heechan 62'), Son Heung-min (Oh Hyeongyu 69'), Lee Kangin. DT Hong Myung-bo.

República Checa: Matej Kovar, Ladislav Krejci, Robin Hranac, Stepan Chaloupek, Jaroslav Zeleny, Alexandr Sojka (Mojmir Chytil 84'), Tomas Soucek, Vladimir Coufal, Pavel Sulc (Adam Hlozek 63'), Patrick Schick (Tomas Chory 63'), Lukas Provod (Michal Sadilek 63'). DT Miroslav Koubek.