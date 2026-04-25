Nacional terminará el Apertura con más puntos perdidos que ganados en el Gran Parque Central, donde ya perdió más partidos en un semestre que en los dos años anteriores

Nacional perdió 2-1 con Danubio en el Gran Parque Central por la fecha 13 del Torneo Apertura , en un nuevo golpe duro para el equipo de Jorge Bava en el ámbito doméstico que además lo dejó sin oportunidades para pelear el primer torneo corto del año a dos fechas de su cierre.

La situación de Nacional en el plano local es preocupante . El bolso está sexto con 19 puntos, a ocho del puntero Racing y cuatro de Peñarol con un partido más que ambos, y a cuatro de Deportivo Maldonado con los mismos encuentros disputados.

Esta realidad también se ve reflejada en las estadísticas de los goles . El bolso es el cuarto equipo más goleador del campeonato con 20 goles a favor , pero es a la vez el cuarto más goleado con 18 tantos en contra , solo superado por Central Español, Wanderers y Progreso, los tres con 19 , y Juventud de Las Piedras con 20 .

Una de las principales explicaciones del mal momento de Nacional es su rendimiento de local . En el Gran Parque Central el tricolor solo obtuvo 7 puntos de 18 , con dos victorias, un empate y tres derrotas , las dos últimas consecutivas.

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Esto representa un porcentaje del 38% de los puntos obtenidos de local, cuando de visitante logró 12 puntos de 21, un 57% de las unidades, con cuatro victorias y tres derrotas.

Además, sabe que pase lo que pase en su último partido como locatario terminará el Torneo Apertura con más puntos perdidos que ganados en su casa: si gana solo alcanzará las 10 unidades de 21 posibles, un porcentaje del 47%.

Los números de Nacional en los últimos tres años en el Gran Parque Central

La estadística actual de Nacional es más preocupante si se ven los resultados de años anteriores en la Liga AUF Uruguaya del bolso, que en este semestre perdió más partidos en su casa (tres) que en los dos años anteriores juntos (dos).

En 2025 el tricolor jugó 20 encuentros en su casa por la liga doméstica, de los cuales ganó 15 (entre ellos la final contra Peñarol), empató cuatro y perdió solo uno, ante Juventud por la fecha 9 del Torneo Apertura, en un partido que terminó el ciclo de Martín Lasarte. Fueron 49 puntos obtenidos de 60 posibles, un porcentaje del 81%. Solo perdió 11 puntos, los que Nacional ya perdió en un solo semestre en 2026.

En 2024 las cifras fueron similares: el bolso jugó 19 partidos como local por la Liga AUF Uruguaya, ganó 15, empató tres y nuevamente solo cayó en una ocasión, 4-1 ante Fénix por la fecha 12 del Apertura. Obtuvo 48 unidades de 57 posibles, un 84% de los puntos.

El peor de los últimos tres años para el tricolor fue el 2023, y aún comparando los números de aquel año la estadística actual de Nacional preocupa. Ese año Nacional jugó 19 partidos en el Parque, de los que ganó 12, empató cuatro y perdió tres, los mismos que ya perdió solo en este semestre. Logró 40 puntos de 57, un porcentaje del 70%.

Los partidos de Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura 2026