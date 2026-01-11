Teresa Viana se consagró campeona de la liga de hockey de India y fue destacada por su "liderazgo y mentalidad"

La delantera uruguaya Teresa Viana se consagró campeona en la liga de India de hockey sobre césped y a los 32 años sumó un nuevo título internacional a su brillante carrera.

El torneo comenzó el domingo 28 de diciembre y terminó este sábado 10 de enero . La liga de India, país madre del hockey sobre césped, se juega en un formato abreviado con la presencia de varias jugadoras de talla internacional.

Entre las jugadoras contratadas, por primera vez, aparecieron dos uruguayas: Teresa Viana en SG Pipers y Manuela Vilar del Valle en JSW Soorma Hockey Club.

Además, una jugadora procedente del hockey sobre césped uruguayo también participó del evento: la argentina Agustina Albertario , quien en 2024 defendió a Biguá . En India, la exleona defendió a Ranchi Royals.

El formato del torneo, disputado entre cuatro equipos, fue a dos ruedas tras la cual los dos primeros jugaron una final.

Pipers derrotó 2-0 en el debut a Racnhi Royals en un partido donde Teresa Viana metió su único gol en el certamen.

Posteriormente le ganaron 1-0 a Soorma y empataron 3-3 con Shrachi Bengal Tigers perdiendo 4-3 en el shoo-out.

En la segunda rueda superaron 3-1 a Soorma, empataron con Shrachi Bengal Tigers 0-0 perdiendo 7-6 en el shoot-out y cayeron 5-2 con Ranchi Royals.

En la final empataron 1-1 con Shrachi Bengal Tigers y ganaron 3-2 en el shoot-out.

La entrenadora del equipo, la belga Sofie Gierts, destacó el partido que hizo Viana cuando le remontaron un 1-3 a Shrachi Bengal Tigers en la primera rueda y alabó su “liderazgo”, “mentalidad” y “entusiasmo”.

Con una base de jugadoras de India, el equipo campeón se reforzó con las argentinas Cristina Cosentino, Valentina Costa Biondi, Juana Castellaro y Priscila Jardel, además de la española Lola Riera y la australiana Kaitlin Nobbs.

Viana tiene 32 años, fue múltiple campeona del hockey sobre césped uruguayo con Carrasco Polo, jugó en Italiano de Argentina e hizo dos temporadas en KHC Dragons de Bélgica donde en la temporada 2024-2025 se consagró como la máxima goleadora con 19 anotaciones.

Actualmente defiende a Sanse Complutense de España.