Agustina Albertario, crack del hockey mundial, se despidió de Biguá: mirá sus números en su pasaje por Uruguay

Un Biguá para el mejor recuerdo, con Agustina Albertario

La jugadora argentina de hockey sobre césped, Agustina Albertario, se despidió en las últimas horas de Biguá, club al que defendió durante la temporada 2025 y al que guio a las finales de los playoffs.

Con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, Albertario, de 32 años, les dijo adiós al Pato que vivió una temporada memorable.

"Tiempo de decir ADIÓS. Gracias Biguá por hacerme sentir como en casa. Desde el primer día me trataron como una más, conocí personas increíbles y siempre voy a estar eternamente agradecida. Fue un año increíble donde aprendí mucho de cada una de ustedes. ¡Gracias, gracias y mas gracias! Aguante el Pato", escribió usando un emoji de un pato.

Albertario, que el 1° de enero cumplirá 33 años, llegó a Uruguay a mediados de 2024 cuando su pareja, el futbolista Lautaro Rinaldi, se convirtió en nuevo jugador de Rampla Juniors, cuando el Picapiedra estaba en Primera División.

Ese año no estaba habilitada a jugar por lo que solo entrenó con Biguá y dio clínicas de entrenamientos.

Con Las Leonas, Albertario ganó la Copa América de Mendoza 2013, fue oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, conquistó la Copa América de Santiago 2022. Ese mismo año fue campeona de la Hockey Pro League y vicecampeona mundial en Tarrassa. El año pasado ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En 2013 estuvo nominada como una de las mejores jugadoras jóvenes del mundo, aunque el premio lo ganó la holandesa Maria Verschoor. En 2020-2021 volvió a estar nominada, peor como una de las mejores del mundo, ganando esa vez la india Gurjit Kaur.

De su mano, Biguá, que fue octavo en 2024 perdiendo la Copa de Plata ante Woodlands, mostró otra cara este año.

El Pato fue cuarto en la fase regular con 18 partidos jugados, 8 ganados, 4 empatados y 6 perdidos, con 37 goles a favor y 23 en contra.

El equipo se clasificó después de muchos años a playoffs.

Ahí derrotó a Old Christians en cuartos de final con dos triunfos por 2-1 y luego dio uno de los grandes golpes de la temporada al eliminar en semifinales a Náutico, campeón de la Tabla Anual. Las de Villa Biarritz ganaron 2-0 en la ida, perdieron 3-1 la revancha y en el shoot-out se impusieron 5-4.

Así se metieron en la final de los playoffs donde perdieron 2-0 con Carrasco Polo, a la postre campeón uruguayo al doblegar 3-2 en la finalísima del Uruguayo a Náutico.

El aporte de Agustina Albertario en Biguá

En su primer partido, la leona -excluida del proceso de selecciones en este 2025, razón por la cual no pudo jugar la Copa América en Uruguay- le metió dos goles a Old Sampa y su equipo pisó fuerte ganando 3-1.

En la tercera fecha, tras el empate 1-1 ante Woodlands metió su gol en el shoot-out donde Biguá ganó 3-1.

Este año, la Federación Uruguaya de Césped determinó que tras cada partido empatado se hiciera una tanda de shoot-out, de modo de que las jugadoras pudieran practicar definiciones para estar más y mejor preparadas para hacerlo cuando les toque a nivel internacional.

En la cuarta fecha, Biguá empató 1-1 con Old Christians y ganó 4-1 en el shoot-out con nueva conversión de Albertario.

En la quinta fecha metió uno de los goles con los que su equipo derrotó 2-0 a Yacht.

En la séptima fecha demostró su calidad de infalible en el shoot-out anotando ante Old Girls para un triunfo 2-1 luego de un empate a uno en el tiempo reglamentario.

En la octava etapa fue autora de uno de los goles del 5-1 ante Old Ivy.

Una fecha después volvió a aportar su cuota goleadora con un tanto en la goleada a Seminario por 6-0.

En la semifinal ante Náutico hizo uno de los cinco penales australianos para el 5-4 de Biguá.

Es decir que hizo cinco goles en la temporada y las cuatro veces que remató en el shoot-out anotó, con una estadística perfecta.

A jugar a India con dos jugadoras uruguayas

Su próxima actividad será en enero con Ranchi Royals en el Mini Auction de la Hero Hockey India League, un torneo relámpago de corta duración donde se contratan a las mejores jugadoras del mundo.

Participarán de este torneo por primera vez dos uruguayas: Teresa Viana y Manuela Vilar del Valle, ambas instaladas en Europa hace varios años.

Mientras Albertario fue protagonista con Biguá, su pareja Lautaro Rinaldi sufrió dos descensos consecutivos con Rampla Juniors que por primera vez en su historia cayó a la Divisional C.

Albertario es toda una celebridad en redes, tiene 505 mil seguidores en Instagram donde está permanentemente activa promocionando indumentaria deportiva, una marca de automóviles y distintas líneas de ropa.

Durante toda su estadía en Uruguay dio una sola nota, a un programa de streaming argentino, y rechazó ser entrevistada por los medios nacionales.