La uruguaya Danae Andrada fue elegida presidenta de la Federación Panamericana de Hockey y Cachito Vigil le dedicó un sentido mensaje

Danae Andrada se convirtió el sábado en la primera mujer de la historia en convertirse en presidenta de la Federación Panamericana de Hockey sobre césped .

La actual presidenta de la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped da un nuevo paso en su carrera dirigencial y ahora comandará los destinos del ente rector de este deporte a nivel panamericano.

Su elección tuvo lugar durante el Congreso Ordinario de PAHF, celebrado el sábado en Miami, Estados Unidos, donde fue elegida para ejercer un mandato de cuatro años, sucediendo al argentino Alberto “Coco” Budeisky, quien lideró la Federación durante los últimos 12 años.

Las redes oficiales de Panam Hockey expresaron el sábado. La felicitaron, afirmaron que este es un "momento significativo" y un "nuevo capítulo excitante" para el continente.

"Su liderazgo, visión y compromiso guiarán al crecimiento del hockey a lo largo de toda la región". agregó.

El argentino Segrio "Cachito" Vigil, el creadora de Las Leonas en Argentina y que en varias ocasiones colaboró con el crecimiento del hockey sobre césped uruguayo, comentó la publicación de Instagram de Panam Hockey donde se anunció la noticia y dijo: "Felicitaciones Danae, un premio a toda tu dedicación y esfuerzo por el hockey de muchos años. Te deseo toda la dicha del mundo".

Cuando Andrada inició en 2011 su segundo ciclo como presidenta de la Federación Uruguaya, contrató a Cachito Vigil como director de selecciones e inició un proceso con Gonzalo Ferrer como entrenador que revolucionó el sostenido desarrollo de Las Cimarronas.

El presidente de la Federación Internacional de Hockey (FIH), Tayyab Ikram, estuvo presente en el Congreso y dedicó palabras de alto reconocimiento a la nueva presidenta:

“En mi nombre y en el de la Junta Ejecutiva de la FIH y la comunidad mundial del hockey, extiendo mis más sinceras felicitaciones a Danae Andrada por haber sido elegida como la primera mujer presidenta de la PAHF”.

Ikram destacó además los años de trabajo conjunto para impulsar el desarrollo del hockey tanto en el continente como a nivel global: “Danae y yo hemos trabajado juntos durante muchos años. Sé que será una presidenta sumamente comprometida, decidida y con visión de futuro, que siempre dará lo mejor de sí misma por el bien del hockey”.

Así será el Board Panamericano en hockey sobre césped

El Congreso también definió nuevos integrantes del Board de PAHF:

Chip Roger (Estados Unidos) – electo

– electo Ademir Montenegro (Panamá) – renovó su mandato

– renovó su mandato Norma Fernández (Paraguay) – electa

Asimismo, se reconoció la finalización del ciclo de Walter Kramer de Chile, quien culminó su servicio en el Directorio.

Andrada ejerce por tercer período la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped y fue vocal del último período de Julio Maglione como presidente del Comité Olímpico Uruguayo (COU).

Actualmente es la segunda vicepresidenta del COU, cuyo actual titular es Fernando Ucha.

Es abogada de profesión e integrante de la Organización Antidopaje del Uruguay. También fue directora de la Confederación Uruguaya de Deportes.

Desde 2016 integra el directorio ejecutivo de la Federación Internacional de Hockey Sobre Césped.

"Uruguay es un país que tiene una mirada de avanzada en el rol de género. De todas formas, creo que somos muy tradicionales y muy lentos en el momento de los cambios. Cuando tuvimos que tomar decisiones con relación a razonamientos existe un doble papel, sobre el que hemos hablado en muchos foros de mujeres, que implica darnos el lugar y el tiempo de asumir los cambios", dijo Andrada a Referí en una entrevista en marzo de 2020, hablando sobre el rol de la mujer en el deporte uruguayo.