El Observador / Fútbol / HOCKEY SOBRE CÉSPED

Carrasco Polo vs Náutico por la final del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres: día, hora y por dónde verlo

Carrasco Polo y Náutico definen el Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres: mirá todos los detalles de una finalísima que promete muchas emociones

13 de noviembre 2025 - 20:42hs
Bocha de hockey sobre césped

Bocha de hockey sobre césped

Foto: Leonardo Carreño

Carrasco Polo y Náutico, los mejores equipos de la temporada, se citan este sábado para definir al campeón uruguayo de hockey sobre césped en la rama femenina.

¿A qué hora juegan Carrasco Polo vs Náutico?

La final de este sábado comenzará a la hora 20.00.

¿Dónde juegan Carrasco Polo vs Náutico?

El partido se jugará en Cancha Celeste, en Barradas y la rambla, en el Parque Lavalleja.

La entrada es gratuita.

Carrasco Polo
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Biguá y Carrasco Polo se metieron en la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Yacht
HOCKEY SOBRE CÉSPED

Yacht fue campeón de la Copa de Plata de hockey sobre césped y la capitana Sabrina Garaza dijo: "Somos un equipo que está trabajando para crecer"

Por dónde ver Carrasco Polo vs Náutico

La finalísima será transmitida por Nuevo Siglo en cable y NS Now en streaming.

Cómo llegaron Carrasco Polo y Náutico a la final

Carrasco Polo terminó segundo en la fase regular con 47 puntos con lo que se clasificó a playoffs directamente a semifinales.

Ahí derrotó a Woodlands por 2-1 y 2-2 mientras que en la final superó con autoridad a Biguá por 2-0.

Náutico fue el número 1 de la fase regular proclamándose campeón de la Tabla Anual.

En semis de playoffs perdió 5-4 en shoot out con Biguá tras caer 2-0 el primer partido y ganar 3-1 la revancha.

En el tercer puesto de los playoffs venció 3-1 a Woodlands.

Por ser campeón de la Anual usufructúa el derecho a una final con el ganador de los playoffs, Polo, para definir al campeón.

Figuras y entrenadores de Carrasco Polo y Náutico

Polo es dirigido por una histórica de Las Cimarronas (medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003), Bettiana Ceretta, mientras que Náutico tiene al frente a Martín Ocampo.

Entre las figuras de Polo están Victoria Beares, Kaisuami Dall'Orso, Florencia Peñalba, Agustina Domingo, Matilde Kliche, Sol Amadeo, Agustina Suárez, Josefina Esposto, Valeria Agazzi, Elisa Etcheverry, Sophie Latour, Magdalena Verga, Julieta Piazza y Paz Quartara.

Entre las figuras de Náutico están Agustina Taborda, que se recupera de una lesión sufrida en la ida de las semifinales, Camila De María, Cecilia León, Chiara y Carolina Curcio, Manuela Vidal, María Eugenia Rodríguez, Jimena García, Lucía Dieste, Jacinta Curutchague, Silvina Bonaudi, Camila Minatta y Valentina Luis.

Antecedentes en la temporada de Carrasco Polo y Náutico

El 3 de mayo, por la fecha 7 de la fase regular, Náutico le ganó 2-1 a Carrasco Polo con goles de Agustina Díaz (que a mitad de año se fue a Real Sociedad) y María Eugenia Rodríguez contra uno de Florencia Peñalba.

El 23 de agosto, por la fecha 18, Polo se tomó revancha y le ganó 1-0 con gol de Flope Peñalba. Estos resultados auguran mucha paridad en la final.

Antecedentes en finales entre Carrasco Polo y Náutico

La última vez que ambos equipos jugaron una final fue en 2019 y Polo resultó campeón.

En aquel entonces se jugaban dos finales.

Polo ganó la primera de visitante 3-0 con goles de Teresa Viana (actualmente en España), Magdalena Verga y Sofía Mora.

En la revancha se impuso 1-0 con gol de Mora, de penal.

En 2016, Polo le ganó 1-0 a Náutico con gol de Kaisuami Dall'Orso.

Temas:

Carrasco Polo Náutico hockey sobre césped

