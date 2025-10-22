Yacht fue campeón de la Copa de Plata de hockey sobre césped y la capitana Sabrina Garaza dijo: "Somos un equipo que está trabajando para crecer"

Yacht se consagró campeón de la Copa de Plata de hockey sobre césped al ganarle el sábado 2-1 a Old Ivy. El año pasado el equipo fue quinto y se metió en playoffs por el título quedando eliminado por Old Christians con un global de 5-0 en cuartos de final. Pero esta temporada, Yacht fue séptimo y no logró llegar a playoffs.

Dirigido por Anastasia "Tachi" Olave, Yacht derrotó en semis de Copa de Plata a Seminario con un global de 4-2 y en la final derrotó a Old Ivy 2-1 con dos goles de su capitana Sabrina Garaza.

HOCKEY SOBRE CÉSPED Biguá y Carrasco Polo se metieron en la final de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Que este equipo tiene ganas de ganar y que se respeta a sí mismo y quiere seguir creciendo, el no haber cumplido con el objetivo de entrar a playoff de oro podría haber hecho que el equipo se entregue a los resultados y no fue así, eso habla del hambre y las ganas de seguir creciendo que tenemos.

¿Qué evaluación hacés de la temporada del equipo?

Me parece que fue una temporada que fue de menos a más, nos costó el inicio del año, nos costó armarnos en cancha y empezar a sentirnos cómodas en el juego y eso repercutió en los resultados. Creo que con el tiempo fuimos entrenando con mucha más conciencia y trabajando realmente los objetivos desde las bases, entender eso fue el puntapié para poder cambiar el chip y dudas creo que eso se notó y nos permitió cerrar el año con esa sensación.

¿Cuál fue el mejor momento del club en la temporada y qué se tiene que potenciar para el 2026?

El mejor momento sin dudas fue la Copa de Plata, el ida y vuelta con Seminario y la final con Ivy, ahí pudimos plasmar el juego que veníamos trabajando, el equipo jugó libre y logramos disfrutar, cosa que nos venía costando mucho. De todas formas, la segunda mitad del año fue mejor, más allá de los resultados, partido a partido fuimos corrigiendo aspectos técnico-tácticos, pero lo más importante creo que es que el equipo se sintió cómodo y mucho más unido.

¿Cuál fue el momento más flojo, por qué, y qué se tiene que mejorar para la próxima temporada?

La primera mitad fue más floja, los resultados nos fueron repercutiendo en confianza y comodidad, somos un equipo que está trabajando para crecer y eso implica mucho, tanto mental y humano como deportivo. Creo que el camino que estamos haciendo es el correcto, es difícil entender que a veces las cosas llevan su tiempo, pero estoy convencida que estamos preparadas para bancarlo.

¿Con qué sensaciones personales cerraste el año siendo una de las referentes del equipo?

Fue un año en el que mi objetivo no era a nivel individual sino colectivo. Un año en el que quise trabajar pensando en un futuro, lejos de buscar resultados, que el trabajo es un poco más largo y que los resultados no van a ser inmediatos, creo que Tachi está haciendo un gran trabajo en retomar esa idea de juego que un poco habíamos perdido y mi lugar fue concentrarnos en confiar en eso. Siempre trato de hacer hincapié en ese sentimiento de pertenencia y de respeto y amor por esto. Mi sensación es que es por ahí, espero haber generado algo, aún falta y hay más generaciones por contagiar, pero estoy contenta y conforme con cómo cerramos el año, sin dudas queda un camino larguísimo pero estoy convencida de que el equipo tiene ganas de caminarlo.

Yacht fue tricampeón uruguayo entre 2011 y 2013 y la última vez que llegó a la final fue en 2018.

La gran figura de la casa es Manuela Vilar del Valle que lleva años jugando en el exterior, pero que a mitad del año calendario de Uruguay suele retornar para jugar algunos partidos con Yacht. En esta temporada disputó algunos encuentros y le hizo un gol a las campeonas vigentes de Old Girls, para un triunfo por 3-2.

Garaza, que se recibió como doctora en medicina el año pasado, que juega como lateral-carrilera y a veces como volante central tiene 28 años y comparte el capitanato con Martina Burgos de 31, más allá que en el plantel hay jugadoras históricas como la golera Rossana Paselle, la volante Patricia Campos y la delantera Verónica Dupont.