Incautaron cigarrillos de contrabando en Paso de la Arena: el valor de la mercadería es mayor a $25.000.000

El operativo dejó seis personas detenidas y tres vehículos incautados, además de la mercadería retenida

24 de octubre 2025 - 16:30hs
Foto: Fuerza Aérea Uruguaya
Un operativo en conjunto entre la Aduana y la Fuerza Aérea Uruguaya acabó con la incautación de más de 200 cajas de cigarrillos de contrabando por un valor mayor a $25.000.000.

El allanamiento se realizó este viernes en Paso de la Arena, al oeste de Montevideo, donde se presumía funcionaba un centro de acopio y distribución de cigarrillos de origen extranjero.

El operativo dejó seis personas detenidas y tres vehículos incautados, además de la mercadería retenida. El predio en cuestión, era utilizado para el almacenamiento y posterior distribución de cigarrillos, que tenían como destino a distintos puntos del país.

Algunas de las cajillas de cigarrillos incautadas
Desde la Dirección Nacional de Aduanas participaron el Grupo de Respuesta e Intervención Aduanera (GRIA). También participaron el Servicio Información de la Fuerza Aérea (SIFA) y el Servicio de Sensores Remotos Aeroespaciales (SSRRA), ambos pertenecientes a la Fuerza Aérea Uruguaya.

El caso es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de 8vo. Turno a cargo de Sandra Fleitas, en tanto las autoridades competentes evalúan las responsabilidades penales correspondientes y la trazabilidad de la mercadería.

A inicios de este mes, la Policía argentina interceptó un camión paraguayo con un cargamento de más de 250.000 cajillas de cigarrillos de contrabando que tenía como destino a Uruguay, según informó el Ministerio de Seguridad del país vecino en un comunicado.

Un destacamento de la Gendarmería ubicado en el kilómetro 1.060 de la Ruta 11, a la altura de la provincia de Chaco, detuvo a un camión de "cargas generales" de bandera paraguaya.

Los oficiales constataron "ciertas anomalías" entre lo que se declaraba que llevaba el camión, caños metálicos estructurales, y sus precintos, por lo que decidieron inspeccionar la carga con un "scanner portátil". Gracias a ello los oficiales notaron que dentro de los caños había una "gran cantidad de bultos rectangulares".

Las autoridades trasladaron el camión a un escuadrón, donde constataron que dentro de los caños había 250.000 cajillas de cigarrillo de contrabando, carga que iba a ser destinada a Montevideo.

El conductor del camión, de nacionalidad paraguaya, y tanto el vehículo como los cigarrillos fueron incautados, junto a tres celulares. El valor total de lo capturado por la Gendarmería supera los 700 millones de pesos argentinos, alrededor de US$ 485.000 con el cambio oficial de aquel país.

