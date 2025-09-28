Dólar
/ Nacional / FRONTERA

Incautaron contrabando de insumos odontológicos valuados en más de $ 500 mil en el Puente Internacional Mauá

El material fue encontrado en un automóvil uruguayo durante un control de rutina; el conductor, de 58 años, quedó a disposición de la Justicia

28 de septiembre 2025 - 8:16hs
La Prefectura del Puerto de Río Branco incautó este sábado una importante cantidad de insumos odontológicos valuados en más de 500.000 pesos uruguayos, durante un operativo de control vehicular realizado en el Puente Internacional Mauá, que une Uruguay y Brasil, informó la Armada Nacional mediante un comunicado.

El procedimiento se llevó a cabo este sábado, cuando personal de la unidad detuvo para inspección un automóvil Mercedes Benz C250 matriculado en Uruguay, conducido por un ciudadano uruguayo de 58 años. Según informó la Prefectura, el conductor mostró un notorio nerviosismo y presentó la documentación del vehículo únicamente en formato digital.

Durante la inspección del vehículo, los funcionarios encontraron una valija con diversos implementos de ortodoncia —pernos, piezas dentales, instrumentos y accesorios— ocultos entre prendas de vestir. Tras una revisión más exhaustiva, se hallaron otros insumos odontológicos escondidos en el posabrazos y en la guantera del automóvil, sin documentación que acreditara su legítima procedencia.

El procedimiento contó con el apoyo del can antidrogas “Ares”, perteneciente al Comando de Infantería de Marina, aunque el resultado fue negativo en cuanto a la detección de estupefacientes. Posteriormente, se dio intervención a la Dirección Nacional de Aduanas, que constató que la mercadería se encontraba en infracción aduanera en carácter de presunto contrabando.

Los insumos fueron trasladados al Resguardo del Paso de Frontera para su valoración y las actuaciones correspondientes. El operativo fue coordinado entre Prefectura Nacional Naval y la Dirección Nacional de Aduanas, en el marco de los controles permanentes de seguridad y fiscalización en la frontera Uruguay–Brasil.

Temas:

insumos contrabando Mauá

