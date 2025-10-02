Policía argentina interceptó un camión paraguayo que quería ingresar 250.000 cajillas de cigarrillos de contrabando a Uruguay

Algunas de las cajillas de cigarrillos incautadas Foto: Ministerio de Seguridad de Argentina

La Policía argentina interceptó un camión paraguayo con un cargamento de más de 250.000 cajillas de cigarrillos de contrabando que tenía como destino a Uruguay, según informó el Ministerio de Seguridad del país vecino en un comunicado.

De acuerdo a la información oficial, este lunes un destacamento de la Gendarmería ubicado en el kilómetro 1.060 de la Ruta 11, a la altura de la provincia de Chaco, detuvo a un camión de "cargas generales" de bandera paraguaya.

Los oficiales constataron "ciertas anomalías" entre lo que se declaraba que llevaba el camión, caños metálicos estructurales, y sus precintos, por lo que decidieron inspeccionar la carga con un "scanner portátil". Gracias a ello los oficiales notaron que dentro de los caños había una "gran cantidad de bultos rectangulares".

Las autoridades trasladaron el camión a un escuadrón, donde constataron que dentro de los caños había 250.000 cajillas de cigarrillo de contrabando, carga que iba a ser destinada a Montevideo.

chaco_-_contrabando_cigarrillos_4 Camión en el que se encontraron los cigarrillos de contrabando Foto: Ministerio de Seguridad de Argentina El conductor del camión, de nacionalidad paraguaya, y tanto el vehículo como los cigarrillos fueron incautados, junto a tres celulares. El valor total de lo capturado por la Gendarmería supera los 700 millones de pesos argentinos, alrededor de US$ 485.000 con el cambio oficial de aquel país.