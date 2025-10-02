Diego Aguirre: "La solución a futuro va a ser que las decisiones de VAR sean tomadas por la inteligencia artificial"

Diego Aguirre , entrenador de Peñarol , habló sobre el estado físico en el que se encuentra Leo Fernández de cara al partido frente a Danubio , sobre el tema de los arbitrajes y la solución con inteligencia artificial que propone.

En primera instancia, el entrenador de Peñarol recordó a Juan Carlos Lima , quién falleció el miércoles : " Tengo recuerdos divinos con Carlitos porque era un chiquilín, tenía 18 años, y él había llegado de Florida a Liverpool con 21 años. Y compartimos un año divino jugando (1984). Fue un tremendo tipo", comenzó narrando, en diálogo con el programa 100% Deporte de Sport 890.

Aguirre había hablado con Referí este miércoles sobre su vínculo con De Lima y su etapa en Liverpool .

"Nos quedó una amistad, más allá que la vida nos llevó por distintos caminos, porque cuando tenés algo en común y vivís lindos momentos te queda para siempre. Cada vez que nos encontrábamos, charlábamos y nos dábamos un abrazo. Lamentablemente, hoy no está, pero el mejor de los recuerdos como tremenda persona que era, y también tremendo jugador" , destacó Aguirre.

"Recuerdo cantidad de goles de él y lindos momentos que compartimos. Dejó cosas muy lindas a nivel futbolístico, pero sobre todo a nivel humano porque realmente era un tipo muy querido", mencionó y posteriormente agregó que "es un caso por ahí un poco atípico, porque cuando los jugadores pasan por los dos equipos (Peñarol y Nacional) a veces queda alguna cosa, pero en él seguro que tanto cuando estuvo en Nacional como cuando estuvo en Peñarol todos te van a hablar bien", expresó.

Diego Aguirre y la solución con IA

En otra línea, con respecto a los arbitraje que se estuvo hablando en este último tiempo, mencionó: "Siempre fue así, hoy que hay mucha más prensa y los temas se multiplican, pero es parte del folclore del fútbol. Hay fallos que son claros y hay otros que de verdad son dudosos. Siempre va a haber lugar para polémicas y más hoy que te pasan la jugada en cámara lenta, y en cámara lenta son todos penales".

20250910 Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

"Hay veces que ni los jueces se ponen de acuerdo. Hay una solución que creo que va a pasar, por como avanza la tecnología, en el futuro cercano y ahí nadie tendría objeción y es que las decisiones de VAR sean tomadas por la inteligencia artificial. Ahí le sacas el factor humano y no te podés enojar, no va a haber ni buena ni mala intención", agregó.

"Creo que el árbitro es el primero que se da cuenta de las decisiones erradas, pero tampoco hay que ponerlos en el paredón. Quedé muy frustrado con el penal contra Racing y te hace dudar que no haya algo más. Es muy complejo", concluyó Aguirre.

El armado del equipo y el dibujo táctico de Peñarol

Luego, pensando en el próximo compromiso de Peñarol, el domingo a la hora 18 ante Danubio en el Campeón del Siglo, y el armado del equipo, primero habló con respecto al estado de Leo Fernández afirmó: "Está muy bien. Este miércoles entrenó muy bien, así que no tiene ningún problema".

Posteriormente, se refirió al dibujo táctico y al doble nueve entre Maxi Silvera y Matías Arezo ante Danubio y manifestó: "Puede ser que juguemos con uno o con dos nueves, pero es algo que volveremos a ver en determinados partidos o determinados momentos. Hoy y mañana tenemos dos entrenamientos importantes. Tenemos que hacer también que ellos dos juntos funcionen porque los precisamos, precisamos goles y se tienen que complementar".

"Cuesta a veces porque estamos con la presión de los resultados y los jugadores que llegan se tienen que adaptar rápidamente a jugar juntos, y por ahí no hay tiempo ni la paciencia pero por la presión de los resultados" destacó Aguirre.

20250921 Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Siguiendo esa línea, destacó: "La verdad que hicimos un muy mal primer tiempo con Cerro Largo. Después el equipo, cuando hicimos variantes, mejoró y ganamos. Lo que pasa es que yo no creo que sea sentencia. Tampoco es algo que no lo vamos a volver a ver"

"A veces condiciona la presencia de Leo Fernández al doble nueve, porque quita la posibilidad de jugar con extremos. Hay un tema que no es simplemente el doble nueve, sino quiénes integran el resto del equipo. También los volantes han estado muy bien, estamos reencontrando lo que creemos mejor para este final de campeonato y sin duda que la baja de Javier Cabrera nos condicionó y nos hizo mover algunos jugadores. Estamos encontrando el mejor equipo pensando en unas posibles finales", acotó Diego.

Con respecto a Terans y juntarlo con Leo Fernández, destacó: "No es fácil encontrar los funcionamientos... no es juntar a los buenos jugadores y decir 'bueno, con eso alcanza'. Hay cantidad de cosas y la verdad que no hemos encontrado por ahí cosas que nos imaginábamos. Sin duda que David (Terans) ha ayudado en cantidad de partidos y es un jugador muy importante... está con un temita físico y seguramente no va a estar para el fin de semana".

Ya palpitando el próximo partido en el Campeón del Siglo, Aguirre dijo: "Danubio siempre es Danubio, no importa cómo llegue. En este caso están teniendo buenos partidos y sin duda que Gustavo (Matosas) le ha dado un toque de personalidad y motivación que lo hace un rival muy duro. Estamos en una situación en la que no podemos perder más puntos".