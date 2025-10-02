Delincuentes atrincherados en el Centro: por qué demoró horas la orden de allanamiento y qué dijo la Justicia

Cerca del mediodía del miércoles, dos delincuentes le robaron la cartera a una mujer de 61 años en Punta Carretas , escaparon en una moto robada y se atrincheraron en un apartamento del Centro de Montevideo . Pasó casi un día para que finalmente la Policía pudiera entrar al apartamento y detenerlos, ya en la mañana de este jueves.

Fuentes de Fiscalía consultadas por El Observador explicaron que la fiscal de Flagrancia , Lucía Nogueira , tomó conocimiento del hecho a las 13:00 y solicitó a la Policía un informe con las cámaras de seguridad de la zona.

Sobre las 16:00 recibió el informe solicitado y una hora después, a las 17:00, pidió el allanamiento al Poder Judicial .

Según una resolución judicial a la que accedió El Observador, la jueza subrogante Ana Julia Fuentes Silvera estaba en audiencias cuando llegó el pedido de la fiscal, por lo que "inmediatamente" después lo firmó.

Así lo dejó establecido en la resolución: "Se deja constancia y se le hace saber a la Sra. Fiscal que la solicitud fue recibida efectivamente a la hora 17:00, y la suscrita se encontraba en audiencias razón por la cual se decretó inmediatamente finalizadas las mismas, no siendo avisada de la existencia de dicha solicitud hasta ese momento".

La aprobación, sin embargo, llegó poco antes de las 19:00, hora en la que anochece, por lo que no se pudo concretar el allanamiento, según lo establecido en el artículo 11 de la Constitución de la República.

"El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley", explica el artículo en cuestión.

Ante esta situación, la Fiscalía debió pedir una nueva orden de allanamiento para este jueves. Sobre las 09:00 de esta mañana, la Policía ingresó y detuvo a los ladrones, casi un día después de que se atrincheraran en este edificio de la calle Convención.

Los policías también recuperaron carteras robadas y las depositaron en uno de sus vehículos como parte de la incautación.

Durante la madrugada previa al allanamiento, tres efectivos custodiaron la entrada del edificio en la calle Convención para que los delincuentes no escaparan

Una joven que vive en un de los apartamentos reconoció que a varios vecinos les costó conciliar el sueño, debido a que se habían enterado por diversos medios de comunicación de los atrincherados. “Ellos durmieron tranquilos, los que no dormimos tranquilos fuimos nosotros”, contó a El Observador.

“Es un edificio de gente mayor” y “es muy tranquilo”, fueron algunos de los comentarios que dijeron los vecinos consultados por el hecho. "Ligamos mal", fue una de las sensaciones de una vecina quien además agregó que ese departamento actualmente se estaba alquilando.