Inumet anunció fin de semana del Día del Patrimonio con "algunas lluvias y probables tormentas"

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 3 al domingo 5 de octubre , en el que se celebrará la 31° edición del Día del Patrimonio en Uruguay y anunció "algunas lluvias y tormentas" en distintas partes del Uruguay.

La 31° edición de la celebración centrará la conmemoración de los 200 años del inicio del proceso de emancipación nacional de la Provincia Oriental .

El organismo entiende el viernes por la mañana será "una jornada cálida, húmeda e inestable ". Además estará "mayormente nublado con precipitaciones aisladas y probables tormentas , especialmente en frontera norte y este del país".

Pronóstico para el fin de semana del patrimonio Les esperamos el sábado en las estaciones de Prado, Punta del Este, Artigas, Florida, Melo y Mercedes. pic.twitter.com/V9dzKwWFvq

"Se espera neblinas y bancos de niebla sobre la mañana", agregaron. En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 12 °C a los 24 °C.

viernes

Para este sábado, primera jornada en que transcurrirá el Día del Patrimonio en todo el país, se espera que continúen "las temperaturas cálidas con abundantes nubosidad". También "hay probabilidad de lluvias aisladas sobre todo en noreste del país", afirma el pronóstico.

"Hacia la noche empieza a desmejorar por el litoral oeste con tormentas puntualmente fuertes", agregan. En la capital y alrededores, las temperaturas irán desde los 15 °C a los 26 °C.

sabado

A su vez, durante este sábado es que algunas de las estaciones del Inumet permanecerán abiertas para visitas en el marco del Día del Patrimonio. Las sedes del organismo que participan de la celebración son las del Prado, Punta del Este, Artigas, Florida, Melo y Mercedes.

"El domingo inicia con lluvias y tormentas en el litoral oeste, algunas podrían ser fuertes y se irán desplazando hacia el noreste afectando gradualmente a todo el país", según el organismo.

domingo

Para esa jornada en Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 12 °C a los 22 °C.