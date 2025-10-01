Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 2 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 2 de octubre un día que estará nuboso en todo el país , y con baja probabilidad de lluvia así como de probables tormentas aisladas en algunas zonas.

Durante la mañana en la capital estará nubosa con períodos de cubierto y neblinas , los vientos alcanzarán los 30 kilómetros por hora . A la tarde noche los vientos llegarán a rachas de hasta 40 kilómetros por hora y el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso.

Las temperaturas irán desde los 9 °C a los 23 °C .

El este del país estará nuboso, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla por la mañana. Sobre la tarde noche hay desmejoras con baja probabilidad de precipitaciones , neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en zonas costeras.

Las temperaturas irán desde los 4 °C a los 23 °C.

Oeste del país

Para el oeste se espera una mañana nubosa con neblinas y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora. Para la tarde noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Con vientos de igual intensidad a los registrados durante la mañana.

Las temperaturas irán desde los 9 °C a los 25 °C.

Centro sur

En esta zona del país, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto y neblinas. Los vientos llegarán hasta los 30 kilómetros por hora. Para la tarde noche habrán desmejoras que llegarán hasta los 40 kilómetros por hora en zonas costeras y estará nuboso con períodos de algo nuboso.

Las temperaturas irán desde los 6 °C a los 24 °C.

Norte del país

Para el norte del país, la mañana estará nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora y descenderán hasta los 30 kilómetros por hora sobre la tarde noche.

El cielo estará nuboso y cubierto, probables tormentas aisladas, neblinas y bancos de niebla. Las temperaturas irán desde los 8 °C a los 23 °C.