Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 29 de setiembre

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 29 de setiembre una jornada con cielo claro y algo nuboso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas templadas y presencia de neblinas en el interior. El tiempo se mantendrá estable durante la mayor parte del día, aunque se prevé aumento de nubosidad y posibles lluvias en el norte del país hacia la noche.

Montevideo y Área Metropolitana La capital tendrá un inicio de semana con buen tiempo, con cielo claro y algo nuboso durante la mañana y períodos de nubosidad en la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre 10 °C y 21 °C, con vientos del oeste al noreste de 10 a 30 km/h, que rotarán al sector este durante la tarde.

Este del país En los departamentos de la costa atlántica, como Maldonado y Rocha, el lunes se presentará claro y algo nuboso, con nieblas y neblinas en horas de la mañana. Se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 22 °C. El viento soplará de dirección variable de 0 a 10 km/h, rotando al norte y luego al este con intensidades de hasta 30 km/h.

Oeste del país El litoral oeste registrará cielos mayormente despejados, con neblinas matinales y temperaturas que irán de 8 °C a 24 °C. Durante la mañana, los vientos serán variables y leves, mientras que en la tarde rotarán al noreste y luego al este, con velocidades de hasta 30 km/h.

Norte del país El norte será la zona más cálida del día, con mínimas de 8 °C y máximas que alcanzarán los 25 °C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, pero hacia la tarde y noche se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones aisladas, acompañadas por neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h. En síntesis, el lunes ofrecerá una jornada mayormente estable y agradable en todo el país, con temperaturas templadas y leve aumento de nubosidad hacia la noche, especialmente en el norte, donde podrían darse las primeras lluvias de la semana.