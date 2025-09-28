Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Martes:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 29 de setiembre

Las temperaturas en Montevideo y Área Metropolitana se ubicarán entre 10 °C y 21 °C, con vientos del oeste al noreste de 10 a 30 km/h, según Inumet

28 de septiembre 2025 - 21:30hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 29 de setiembre una jornada con cielo claro y algo nuboso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas templadas y presencia de neblinas en el interior. El tiempo se mantendrá estable durante la mayor parte del día, aunque se prevé aumento de nubosidad y posibles lluvias en el norte del país hacia la noche.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital tendrá un inicio de semana con buen tiempo, con cielo claro y algo nuboso durante la mañana y períodos de nubosidad en la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre 10 °C y 21 °C, con vientos del oeste al noreste de 10 a 30 km/h, que rotarán al sector este durante la tarde.

Este del país

En los departamentos de la costa atlántica, como Maldonado y Rocha, el lunes se presentará claro y algo nuboso, con nieblas y neblinas en horas de la mañana. Se espera una mínima de 6 °C y una máxima de 22 °C. El viento soplará de dirección variable de 0 a 10 km/h, rotando al norte y luego al este con intensidades de hasta 30 km/h.

Más noticias
Inumet espera un día nublado y ventoso, con algunas lluvias, en Montevideo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 28 de setiembre

Archivo
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 27 de setiembre

Oeste del país

El litoral oeste registrará cielos mayormente despejados, con neblinas matinales y temperaturas que irán de 8 °C a 24 °C. Durante la mañana, los vientos serán variables y leves, mientras que en la tarde rotarán al noreste y luego al este, con velocidades de hasta 30 km/h.

Norte del país

El norte será la zona más cálida del día, con mínimas de 8 °C y máximas que alcanzarán los 25 °C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, pero hacia la tarde y noche se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones aisladas, acompañadas por neblinas. Los vientos soplarán del noreste y este entre 10 y 30 km/h.

En síntesis, el lunes ofrecerá una jornada mayormente estable y agradable en todo el país, con temperaturas templadas y leve aumento de nubosidad hacia la noche, especialmente en el norte, donde podrían darse las primeras lluvias de la semana.

Temas:

Inumet Montevideo Uruguay Clima

Seguí leyendo

Las más leídas

Factura de UTE.
BENEFICIO

UTE y BPS otorgarán descuento de hasta 40% en tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas de menores ingresos: quiénes pueden acceder

Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos
FISCAL DE CORTE

Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos

Perniel volvió a Uruguay después de autodeportarse
MIGRACIÓN

El retorno de inmigrantes a Uruguay: un cubano que se autodeporta, un venezolano que pega la vuelta antes de entrar a Estados Unidos y centenas que golpean las puertas del sur otra vez

Imagen ilustrativa
SEGURIDAD

Qué se sabe hasta ahora del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: vecinos escucharon una explosión en la madrugada y disparos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos