Un "antes y un después": blancos y colorados se solidarizaron con Mónica Ferrero tras atentado y piden encontrar a los responsables

El Frente Amplio marcó que "la defensa de la institucionalidad es una prioridad" para el partido y para "todos los uruguayos"

28 de septiembre 2025 - 20:21hs
La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el Parlamento

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en el Parlamento

Foto: Inés Guimaraens
20250402 Mónica Ferrero, fiscal de Corte interina en el Senado.
Foto: Inés Guimaraens

El Partido Nacional y el Partido Colorado se solidarizaron con la fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, tras el atentado que sufrió en su casa este domingo por la madrugada, y pidieron al Estado "extremar" sus recursos para identificar a los responsables.

En un comunicado publicado este domingo por la tarde, los blancos indicaron que el atentado a Ferrero representa "un hecho de extrema gravedad institucional, que marca un antes y un después en el Uruguay", además de "un ataque directo al Estado de Derecho y a la democracia" que merece una "total condena y la detención de los responsables".

"Expresamos nuestra solidaridad con la Fiscal de Corte y su familia, así como el respaldo a su trabajo intachable", se lee en el comunicado nacionalista, que exigió al "gobierno con el presidente de la República a la cabeza y el Ministerio del Interior" que desplieguen "el máximo de sus capacidades para investigar y sancionar a los responsables de este atentado".

En tanto, en otro comunicado los colorados marcaron que el ataque que sufrió la fiscal de Corte "supone un agravio institucional que compromete nuestra solidaridad" con Ferrero.

Además, el hecho "advierte a toda la ciudadanía que el episodio marca un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado", lo que "impone el deber de extremar la disposición de todos los recursos del estado democrático desafiado".

Secretariado del Frente Amplio solicitó a su bancada tratar de forma "urgente" ley de lavado de activos tras ataque a Ferrero

El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio también se refirió al atentado contra Ferrero, y expresó su "solidaridad" con la fiscal de Corte tras el hecho en un comunicado difundido este domingo.

En su declaración, el organismo partidario respaldó el trabajo del ministro del Interior, Carlos Negro, y remarcó que "la lucha contra el narcotráfico es la prioridad" del Frente.

Por otra parte, solicitó a la bancada frenteamplista que trate "de manera urgente" el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para el "tratamiento del lavado de activos".

El partido anunció que continuará analizando el atentado este lunes, con la presencia del ministro Negro, y marcó que para el Frente "la defensa de la institucionalidad es una prioridad para el Frente Amplio, y para todos/as los/as uruguayos/as", algo en lo que entienden "no deberían haber dos opiniones"

