Yamandú Orsi convocó a ministros de Interior, Defensa y fiscal de Corte tras atentado en la casa de Ferrero

El presidente de la República, Yamandú Orsi , convocó al ministro del Interior, Carlos Negro , la de Defensa, Sandra Lazo , y a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , a la Torre Ejecutiva este lunes luego de que desconocidos irrumpieran en la casa de la fiscal y efectuaran disparos en la madrugada de este domingo , confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador.

En la víspera, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió reunirse este mismo domingo a las 18 horas en "sesión grave y urgente, tras el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero". La reunión se realizará en la casa del Partido y luego se brindará una conferencia de prensa.

Por otra parte, el Partido Nacional también sesionará este domingo de forma urgente y extraordinaria por el caso. Será a las 18:30 horas en la sede del Partido Nacional y posteriormente habrá conferencia de prensa.

Además, el ministro del Interior, Carlos Negro, citó al Comando de la Policía Nacional a las 17.00 horas en la sede del Ministerio. Luego de la instancia, se brindará información acerca de los avances de la investigación.

El ataque en la casa de la fiscal de Corte

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, denunció que dos personas ingresaron a su vivienda en la madrugada de este domingo, alrededor de las 5:00, y efectuaron disparos antes de darse a la fuga, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según la información proporcionada por Ferrero a la Policía, divulgada en primera instancia por La Diaria, los delincuentes lograron ingresar a la casa y realizaron al menos dos disparos, provocando daños materiales en la finca. De acuerdo al consignado medio, en el patio del domicilio se halló un pozo donde se investiga si los autores dejaron o intentaron colocar un artefacto explosivo.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por El Observador confirmaron que el departamento de Investigaciones trabaja en esclarecer el hecho junto con Policía Científica y señalaron que el episodio se registró únicamente en el patio de la casa. No se registraron personas heridas durante el ataque.