Nacional / GOBIERNO

Yamandú Orsi convocó a ministros de Interior, Defensa y fiscal de Corte tras atentado en la casa de Ferrero

En la víspera, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y el Directorio del Partido Nacional resolvieron reunirse de forma urgente

28 de septiembre 2025 - 12:32hs
Yamandú Orsi, conferencia de prensa torre ejecutiva.
Foto: Leonardo Carreño

En la víspera, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió reunirse este mismo domingo a las 18 horas en "sesión grave y urgente, tras el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero". La reunión se realizará en la casa del Partido y luego se brindará una conferencia de prensa.

Por otra parte, el Partido Nacional también sesionará este domingo de forma urgente y extraordinaria por el caso. Será a las 18:30 horas en la sede del Partido Nacional y posteriormente habrá conferencia de prensa.

Más noticias
Imagen ilustrativa
SEGURIDAD

Qué se sabe hasta ahora del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: vecinos escucharon una explosión en la madrugada y disparos

Yamandú Orsi volvió al Uruguay tras la misión oficial realizada en Estados Unidos 
INSEGURIDAD

"Hay que doblar los esfuerzos y trabajar más", dijo Orsi sobre la ola de homicidios de los últimos días

Además, el ministro del Interior, Carlos Negro, citó al Comando de la Policía Nacional a las 17.00 horas en la sede del Ministerio. Luego de la instancia, se brindará información acerca de los avances de la investigación.

El ataque en la casa de la fiscal de Corte

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, denunció que dos personas ingresaron a su vivienda en la madrugada de este domingo, alrededor de las 5:00, y efectuaron disparos antes de darse a la fuga, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Según la información proporcionada por Ferrero a la Policía, divulgada en primera instancia por La Diaria, los delincuentes lograron ingresar a la casa y realizaron al menos dos disparos, provocando daños materiales en la finca. De acuerdo al consignado medio, en el patio del domicilio se halló un pozo donde se investiga si los autores dejaron o intentaron colocar un artefacto explosivo.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por El Observador confirmaron que el departamento de Investigaciones trabaja en esclarecer el hecho junto con Policía Científica y señalaron que el episodio se registró únicamente en el patio de la casa. No se registraron personas heridas durante el ataque.

Temas:

Yamandú Orsi Ministros mónica ferrero fiscal de Corte Sandra Lazo

