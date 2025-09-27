Dólar
/ Nacional / INSEGURIDAD

"Hay que doblar los esfuerzos y trabajar más", dijo Orsi sobre la ola de homicidios de los últimos días

El presidente volvió al país después de una misión oficial en Estados Unidos y fue consultado por los recientes crímenes

27 de septiembre 2025 - 14:02hs
Yamandú Orsi volvió al Uruguay tras la misión oficial realizada en Estados Unidos

Yamandú Orsi volvió al Uruguay tras la misión oficial realizada en Estados Unidos 

Foto: Gastón Britos / Foco Uy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado por la ola de homicidios de los últimos días y respondió que ante el fenómeno "hay que doblar los esfuerzos y trabajar más".

Entre miércoles y jueves se registraron siete asesinatos en todo el Uruguay, mientras que el viernes se contabilizaron otros dos en Montevideo.

Durante la última semana, el presidente estuvo en Nueva York participando de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros eventos diplomáticos, pero aseguró estar al tanto de los hechos de inseguridad acontecidos recientemente.

"Seguí con atención la conferencia de prensa del ministro (Carlos Negro) y de las autoridades de la Policía. (Tengo) la misma preocupación y el mismo dolor. Es una sociedad a la que le cuesta cambiar esto, porque está costando", dijo Orsi este sábado recién llegado al país.

Yamandú Orsi volvió al Uruguay tras la misión oficial realizada en Estados Unidos
Yamandú Orsi volvió al Uruguay tras la misión oficial realizada en Estados Unidos

Yamandú Orsi volvió al Uruguay tras la misión oficial realizada en Estados Unidos

Orsi afirmó que habló con Negro "en dos oportunidades". Los homicidios son "un dato de la realidad que vienen ya de un tiempo a esta parte, a veces son más y a veces son menos", agregó el presidente en conferencia de prensa.

"Tienen que ver con un crecimiento de la violencia y la forma como resuelven algunos las diferencias", agregó. También recordó que "en el Presupuesto está incluido 1.500 efectivos más", de los cuales 500 policías serán destinados a las cárceles.

Sobre los últimos crímenes, dijo que "algunas de las víctimas o los victimarios son gente de muy escasa edad". "Eso nos lleva a una preocupación extra, tiene que ver con el tema social, con el crimen organizado y con una sociedad que está fracturada en algunos sitios".

El gobierno de Yamandú Orsi volvió "muy satisfecho" de Nueva York, los jerarcas mantuvieron reuniones con empresarios e incentivaron a invertir en data centers y energías limpias, había adelantado El Observador este sábado.

Carolina Cosse le traspasa el mando a Yamandú Orsi en la vuelta del presidente al Uruguay
Carolina Cosse le traspasa el mando a Yamandú Orsi en la vuelta del presidente al Uruguay

Carolina Cosse le traspasa el mando a Yamandú Orsi en la vuelta del presidente al Uruguay

Durante su estadía en Nueva York, el presidente de la República también se reunió con su par de Paraguay, Santiago Peña, y autoridades del mundo del fútbol por la realización del Mundial 2030.

Según Orsi, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está "convencido de que es una buena idea que Argentina, Paraguay y Uruguay sean los que empiezan el Mundial 2030 y que el primer partido se juegue al Estadio Centenario".

"También nos dijo que no nos iba a pedir ningún esfuerzo a los Estados porque teníamos otras cosas para hacer, como hospitales y escuelas", contó Orsi sobre Infantino en relación a las remodelaciones que conllevaría el evento.

"Las cifras que se manejan no están al alcance del Estado", por lo que "evidentemente algún actor privado se va a tener que hacer cargo", agregó.

Este "es un tema de agenda de las autoridades del fútbol", pero también dijo que desde el gobierno nacional acompañaran "diplomáticamente" para que la iniciativa "no se caiga", según Orsi.

"Una de las cosas que estaba planteando, y que en las que no nos metemos, es la posibilidad de tener más equipos para que se pueda jugar una serie entera acá. Ojalá, pero no es nuestra tarea", sentenció el presidente de la República.

