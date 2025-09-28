Qué se sabe hasta ahora del atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: vecinos escucharon una explosión en la madrugada y disparos

En la madrugada de este domingo la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , sufrió un atentado en su casa . Sobre las cinco de la mañana los vecinos de la zona donde reside la fiscal, en el barrio Brazo Oriental, escucharon varios disparos y un fuerte estruendo , que llegó a sacudir los muebles en algunas de las casas linderas.

Segun supo El Observador además de los disparos con armas se utilizó una granada . Todo ocurrió en el patio de la casa . La fiscal Ferrero –que durante años lideró investigaciones contra el narcotráfico desde la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno– resultó ilesa.

Poco después del atentado, la Policía desplegó un operativo en el barrio y en la casa de Ferrero. Llegó Policía Científica y también de la brigada de explosivos. Los esfuerzos, contaron los vecinos, se concentraron sobre la calle que da al fondo de la casa y no sobre el frente , según el testimonio de los vecinos. La Policía también pidió a algunos de ellos acceder a las cámaras de vigilancia particulares.

FISCAL DE CORTE Dos personas ingresaron a la casa de Mónica Ferrero y efectuaron disparos: investigan un pozo donde podrían haber dejado explosivos

FISCALÍA DE CORTE El detrás del pedido de Ferrero a la Caja de Profesionales: la convocatoria junto al MEC al Parlamento, un sumario y un traslado

Esto se debe a que la fiscal cuenta con seguridad 24 horas en una garita que vigila la puerta de su casa. Por esta razón, se presume que los responsables del atentado llegaron a la casa por los techos y accedieron al fondo.

El atentado a la fiscal encendió las alarmas en el sistema político y también en otros actores de la sociedad.

La información policial primaria divulgada a los medios señala que dos personas ingresaron a la casa de la fiscal sobre las 05:00 y efectuaron disparos, para luego darse a la fuga. De hecho, la camioneta blanca que usaron para el atentado fue encontrada incendiada en la zona del Arroyo Miguelete.

El Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Negro (exfiscal de Homicidios), convocó a una reunión urgente de la cúpula policial para analizar la situación. En un tuit, el ministro transmitió su "solidaridad" con la fiscal y calificó el hecho de "lamentable". "Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables", escribió también.

Este lunes el presidente Yamandú Orsi se reunirá con Negro, pero también con la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y la propia fiscal de corte.