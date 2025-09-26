Inumet anunció un día del fin de semana con "lluvias y probables tormentas en todo el país": mirá cuándo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo se comportará el tiempo este fin de semana, que va del viernes 26 al domingo 28 de setiembre, y anunció que uno de los días tendrá lluvias en todo el país.
El director de Meteorología y Clima del organismo oficial del tiempo, Néstor Santayana, desasnó la duda que se instaló en las últimas horas sobre si se registrarán precipitaciones en este primer fin de semana de primavera. ¿Llueve o no llueve?
De acuerdo al especialista, pese a que el viernes "iniciará frío en la mañana", en la tarde se presentará "templado, con aumento de nubosidad y humedad".
El sábado, en tanto, será una jornada "gris, húmeda, con lluvias y probables tormentas en todo el país" debido al pasaje de un sistema frontal, explicó el meteorólogo.
Además, advirtió que se prevé que el viento incremente durante esa jornada, principalmente en el Este del país.
Por otra parte, Santayana señaló que el domingo amanecerá con una mañana "fría, con algunas lluvias escasas en el Sur, Este y Noreste a primera hora", pero prevé que las condiciones vayan "mejorando con disminución de nubosidad".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1971299670279455132&partner=&hide_thread=false