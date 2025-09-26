Dólar
Inumet anunció un día del fin de semana con "lluvias y probables tormentas en todo el país": mirá cuándo

El director de Meteorología y Clima de Inumet, Néstor Santayana, confirmó la llegada de precipitaciones debido al pasaje de un sistema frontal

26 de septiembre 2025 - 9:47hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (1).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El director de Meteorología y Clima del organismo oficial del tiempo, Néstor Santayana, desasnó la duda que se instaló en las últimas horas sobre si se registrarán precipitaciones en este primer fin de semana de primavera. ¿Llueve o no llueve?

De acuerdo al especialista, pese a que el viernes "iniciará frío en la mañana", en la tarde se presentará "templado, con aumento de nubosidad y humedad".

El sábado, en tanto, será una jornada "gris, húmeda, con lluvias y probables tormentas en todo el país" debido al pasaje de un sistema frontal, explicó el meteorólogo.

Además, advirtió que se prevé que el viento incremente durante esa jornada, principalmente en el Este del país.

Por otra parte, Santayana señaló que el domingo amanecerá con una mañana "fría, con algunas lluvias escasas en el Sur, Este y Noreste a primera hora", pero prevé que las condiciones vayan "mejorando con disminución de nubosidad".

