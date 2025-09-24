Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 24 de setiembre

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 24 de setiembre un día con clima variable en todo el país, con algunas zonas experimentando cielos nubosos y bancos de niebla durante la mañana.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Montevideo y Área Metropolitana La capital comenzará la jornada con temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 14°C. Se espera un cielo algo nuboso por la mañana, con neblinas en algunas zonas, y vientos moderados del sureste y sur, con ráfagas de hasta 40 km/h por la tarde y noche. El tiempo mejorará hacia la tarde, cuando se alternarán períodos de cielos despejados y nubosos.

Este En el este del país, el día iniciará con mínimas de 3°C y alcanzará una máxima de 18°C. Se esperan también bancos de niebla y cielos nubosos, con vientos suaves del sur. Al igual que en Montevideo, la tarde traerá cielos claros y algo nubosos, con algunas ráfagas de viento de hasta 30 km/h.

Oeste En la zona oeste, las temperaturas oscilarán entre los 7°C y 20°C. La mañana será nubosa y algo ventosa, con ráfagas de hasta 40 km/h, mientras que por la tarde se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos parcialmente despejados.

Norte En el norte del país, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 22°C. Durante la mañana, los cielos estarán algo nubosos, con periodos de sol y neblinas. Los vientos del sureste se mantendrán durante toda la jornada, con ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde.