Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes dispersas
Jueves:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 24 de setiembre

Montevideo y Área Metropolitana tendrá temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 14°C

24 de septiembre 2025 - 7:08hs
Tiempo Libre/ buen tiempo, clima, el tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 24 de setiembre un día con clima variable en todo el país, con algunas zonas experimentando cielos nubosos y bancos de niebla durante la mañana.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital comenzará la jornada con temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 14°C. Se espera un cielo algo nuboso por la mañana, con neblinas en algunas zonas, y vientos moderados del sureste y sur, con ráfagas de hasta 40 km/h por la tarde y noche. El tiempo mejorará hacia la tarde, cuando se alternarán períodos de cielos despejados y nubosos.

Este

En el este del país, el día iniciará con mínimas de 3°C y alcanzará una máxima de 18°C. Se esperan también bancos de niebla y cielos nubosos, con vientos suaves del sur. Al igual que en Montevideo, la tarde traerá cielos claros y algo nubosos, con algunas ráfagas de viento de hasta 30 km/h.

Más noticias
Se espera un día soleado en Montevideo
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 23 de setiembre

Inumet pronosticó toda una jornada de cielo entre nuboso y cubierto en el área metropolitana
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 22 de setiembre

Oeste

En la zona oeste, las temperaturas oscilarán entre los 7°C y 20°C. La mañana será nubosa y algo ventosa, con ráfagas de hasta 40 km/h, mientras que por la tarde se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielos parcialmente despejados.

Norte

En el norte del país, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 22°C. Durante la mañana, los cielos estarán algo nubosos, con periodos de sol y neblinas. Los vientos del sureste se mantendrán durante toda la jornada, con ráfagas de hasta 50 km/h por la tarde.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Radares
TRÁNSITO

Más radares, cambios en semáforos y fiscalización por uso irregular de veredas: IM presentó acciones para mejorar la movilidad en Montevideo

Soledad Sejas se despedirá de Canal 5 para radicarse en España
TELEVISIÓN

Periodista deportiva de Canal 5 y AUF TV anunció su salida de los medios para radicarse en España

Barbero, emprendedor y solidario: ¿Quién era Gonzalo, el joven asesinado en una rapiña en el Cerro este lunes?
HOMICIDIO

Barbero, emprendedor y solidario: ¿Quién era Gonzalo, el joven asesinado en una rapiña en el Cerro este lunes?

El entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, saluda durante el partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Chile y Uruguay en el estadio Julio Martínez Prádanos, en Santiago 
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa reservó a un solo futbolista del medio local para los amistosos de la selección en Malasia; Nacional y Peñarol se exponen a perder jugadores para la fecha 11 del Torneo Clausura

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos