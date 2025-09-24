Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Locura por Diego Aguirre en Tacuarembó: mirá el cálido recibimiento al entrenador y a los jugadores de Peñarol antes del partido por Copa AUF Uruguay

Los aurinegros tuvieron una gran bienvenida de sus hinchas en Tacuarembó; mirá el video

24 de septiembre 2025 - 8:14hs

Locura por Diego Aguirre en Tacuarembó

Peñarol

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, y los jugadores del plantel carbonero, recibieron un cálido recibimiento en su llegada a Tacuarembó este martes para el partido por Copa AUF Uruguay que jugarán ante el equipo local este miércoles a las 20:30 horas.

Al llegar al hotel de la concentración mirasol, los aurinegros tuvieron una gran bienvenida de sus hinchas en ese departamento.

Captura de pantalla 2025-09-24 075932

Aguirre se acercó a saludar y se sacó fotos con los parciales mirasoles.

Los jugadores también estuvieron junto a los hinchas, se sacaron fotos y firmaron banderas y camisetas.

Los parciales carboneros vivieron un momento muy emocionante que fue destacado por Peñarol en sus redes sociales.

Tacuarembó FC vs Peñarol

Peñarol visita este miércoles a Tacuarembó en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Peñarol viajó el martes a la hora 15.00 y se instaló en el Hotel Carlos Gardel. Diego Aguirre jugará con un equipo alternativo.

G1j-7KXWwAA4D2P
Convocados de Peñarol ante Tacuarembó FC

El partido se jugará en el estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó con entradas agotadas desde hace ya varios días.

Se disputarán 90 minutos y en caso de igualdad se procederá directamente a la ejecución de tiros penales.

El cuadro de la Copa AUF Uruguay
Temas:

Diego Aguirre Tacuarembó Peñarol

