Locura por Diego Aguirre en Tacuarembó: mirá el cálido recibimiento al entrenador y a los jugadores de Peñarol antes del partido por Copa AUF Uruguay

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, y los jugadores del plantel carbonero, recibieron un cálido recibimiento en su llegada a Tacuarembó este martes para el partido por Copa AUF Uruguay que jugarán ante el equipo local este miércoles a las 20:30 horas.
Al llegar al hotel de la concentración mirasol, los aurinegros tuvieron una gran bienvenida de sus hinchas en ese departamento.
Aguirre se acercó a saludar y se sacó fotos con los parciales mirasoles.
Los jugadores también estuvieron junto a los hinchas, se sacaron fotos y firmaron banderas y camisetas.
Los parciales carboneros vivieron un momento muy emocionante que fue destacado por Peñarol en sus redes sociales.
Tacuarembó FC vs Peñarol
Peñarol visita este miércoles a Tacuarembó en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.
Peñarol viajó el martes a la hora 15.00 y se instaló en el Hotel Carlos Gardel. Diego Aguirre jugará con un equipo alternativo.
Convocados de Peñarol ante Tacuarembó FC
El partido se jugará en el estadio Raúl Goyenola de Tacuarembó con entradas agotadas desde hace ya varios días.
Se disputarán 90 minutos y en caso de igualdad se procederá directamente a la ejecución de tiros penales.
El cuadro de la Copa AUF Uruguay
