Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

¿Dónde está Franco Fagúndez? La pregunta que se hacen en México sobre el ex Nacional a quien su club, Santos Laguna, le abrió dos procedimientos disciplinarios

Santos Laguna, su club, le abrió dos procedimientos disciplinarios al delantero uruguayo de 25 años

23 de septiembre 2025 - 12:14hs
Franco Fagúndez celebra su primer gol para Santos Laguna de México
Franco Fagúndez celebra su primer gol para Santos Laguna de México

El futbolista uruguayo Franco Fagúndez, quien fuera figura en Nacional y compañero de Luis Suárez en su vuelta a los tricolores en 2022, es noticia en México, donde juega para Santos Laguna, club que lo está investigando.

Su equipo emitió un comunicado el pasado domingo en el que informaba sobre la situación del uruguayo.

1690067974825.webp
Franco Fagúndez a México
Franco Fagúndez a México

“Club Santos Laguna informa la apertura de dos procedimientos disciplinarios al jugador Franco Fagúndez por inasistencias a entrenamientos y revisiones médicas, así como por viajar sin autorización, de acuerdo con lo estipulado en su contrato de trabajo y en el reglamento interno del Club”, dice la nota.

“El Club comunicará oportunamente las conclusiones de este procedimiento”, indicaron, sin dar más detalle.

¿Dónde está Franco Fagúndez?

Ante ese comunicado, medios que cubren el fútbol mexicano se preguntan “dónde está Franco Fagúndez”.

“El jugador viajó sin permiso a su país natal, faltó a sus jornada laborales e incluso se ausentó de revisiones médicas impuestas por la institución. ¿A qué se debe? Nadie parece saberlo. Por eso mismo, el club emitió un comunicado oficial dejando en claro el inicio de investigaciones y procedimientos disciplinarios”, informó el diario Olé en su versión mexicana.

-lcm9871-jpg..webp
Luis Suárez y Franco Fagúndez
Luis Suárez y Franco Fagúndez

El jugador de 25 años tiene contrato con Santos Laguna y “este tipo de actitudes, a no ser que haya una justificación válida, van contra las obligaciones impuestas en los contratos profesionales”, agregaron.

El delantero que tiene 75.000 seguidores en Instagram borró todas sus publicaciones y puso un fondo negro en su foto de perfil.

Siete minutos en el Apertura

En el actual Apertura mexicano, que comenzó el pasado 13 de julio, Fagúndez suma 7 minutos disputados en nueve partidos. Fue suplente en los cuatro primeros, en los que entró en el tercero ante Puebla, y no ha estado convocado en los últimos cinco juegos.

Además, sumó 87 minutos en un partido de la sub 21 de Santos Laguna el pasado 5 de setiembre ante Tigres.

También jugó partidos por la Leagues Cup y tuvo un cruce con su compañero Kevin Balanta.

Temas:

Franco Fagúndez México Luis Suárez

Las más leídas

Rentistas
SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tabla de posiciones de la Segunda División Profesional: Albion perdió y postergó su ascenso; Rampla Juniors y Artigas siguen en zona de descenso

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL,

El importante anuncio que hizo Ignacio Ruglio para Peñarol tras visitar la ciudad deportiva de Real Madrid

Paysandú FC campeón de la Primera División C
HISTORIAS

La historia de Paysandú FC: una SAD olvidada que se cruzó en el camino del empresario que transformó a Rentistas, que empezó con el Loco Abreu y que tiene 250 jugadores e infraestructura de Primera

Jaime Báez
PEÑAROL

Las dos caras nuevas que tendrá Peñarol para enfrentar a Tacuarembó por Copa AUF Uruguay este miércoles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos